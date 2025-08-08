Gwalior Hit and Run: नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 लोगों को कुचला, PCR से 200 मीटर दूर का मामला

Gwalior Accident News: ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में तेज रफ्तार क्रेटा कार चलाते हुए आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया. यह हादसा होटल सेंटर पार्क के पास हुआ, जो शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में आता है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

हादसे में घायल छह लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि कार चला रहा शख्स एक पुलिसकर्मी है, जो घटना के वक्त शराब के नशे में था। यह घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हुई और हैरानी की बात ये है कि हादसा पुलिस कंट्रोल रूम से महज 200 मीटर की दूरी पर हुआ.

स्थानीय लोगों में आक्रोश

स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अगर पुलिसवाले ही नशे में गाड़ी चलाएंगे तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. (रिपोर्टः करतार सिंह/ ग्वालियर)

