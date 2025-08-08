Gwalior Hit and Run: नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 लोगों को कुचला, PCR से 200 मीटर दूर का मामला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2871836
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

Gwalior Hit and Run: नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 लोगों को कुचला, PCR से 200 मीटर दूर का मामला

Gwalior Hit and Run Case: ग्वालियर में पुलिसकर्मी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली  है. शराब के नशे में धुत अधिकारी ने तेज रफ्तार क्रेटा कार से 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gwalior Hit and Run Case
Gwalior Hit and Run Case

Gwalior Accident News: ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में तेज रफ्तार क्रेटा कार चलाते हुए आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया. यह हादसा होटल सेंटर पार्क के पास हुआ, जो शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में आता है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

हादसे में घायल छह लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि कार चला रहा शख्स एक पुलिसकर्मी है, जो घटना के वक्त शराब के नशे में था। यह घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हुई और हैरानी की बात ये है कि हादसा पुलिस कंट्रोल रूम से महज 200 मीटर की दूरी पर हुआ.

स्थानीय लोगों में आक्रोश
स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अगर पुलिसवाले ही नशे में गाड़ी चलाएंगे तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. (रिपोर्टः करतार सिंह/ ग्वालियर)

PM जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा घोटाला, ग्वालियर में जिंदा लोगों को मृत बताकर करोड़ों की ठगी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले ग्वालियर की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior news

Trending news

gwalior news
नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 लोगों को कुचला, PCR से 200 मीटर दूर का मामला
indore news
इंदौर में मासूमों की हो रही तस्करी!बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी पकड़ाए
sehore news
सीहोर का पुराना नाम 'सिद्धपुर' क्यों था? जानिए इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास
mp news
सिवनी के युवक का दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल में देगा नया जीवन, दिल छू लेगी ये कहानी
cg mausam update
छत्तीसगढ़ में गरज रहें काले बादल, गिरेगा 1-2 डिग्री पारा; जानें अपने शहर का हाल
mp news
PM जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा घोटाला,ग्वालियर में जिंदा लोगों को मृत बताकर ठगी
mp news
चोरी के शक में युवक की डंडों से पिटाई, जेब से निकली दो रोटी और नमक, कांप गए लोग
jabalpur news
रक्षाबंधन पर कैसे खाए पेड़ा-बर्फी, आसमान छू रहे दूध के दाम; रेट सुनते बढ़ जाएगा बीपी
mp news
फिर विवादों में पड़ सकते हैं धीरेंद्र शास्त्री, कहा देश में हवस के पुजारी हैं, तो...
chhatarpur news
Chhatarpur News-महिला ने दिया सांप के बच्चों को जन्म! असली वजह जानकर उड़ जाएंगे होश
;