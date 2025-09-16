इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता! कार ड्राइवर ने गाय के सामने उसके बछड़े को बेरहमी से कुचला, CCTV फुटेज वायरल
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता! कार ड्राइवर ने गाय के सामने उसके बछड़े को बेरहमी से कुचला, CCTV फुटेज वायरल

MP News: ग्वालियर से जीवहत्या का बड़ा ही दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक कार चालक ने जानबूझकर बछड़े की हत्या की है. रास्ते के बीच में बैठे इस बछड़े को बेरहमी से कार से कुचला गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:41 PM IST
gwalior news
gwalior news

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कार चालक ने जानबूझकर कर बछड़े के ऊपर कार चढ़ाई है. कार चालक ने जमीन पर बैठे बछड़े को कुछ तक घसीटते हुए उसे बेरहमी से कुचल दिया. बछड़ के साथ गाय भी मौके पर मौजूद थी हालांकि गाय किसी तरह बच गई लेकिन बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई है. 

बछड़े को कार सवार ने कुचला
ये पूरा मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर का है. यहां कॉलोनी में पहले एक कार को घुसते देखा गया. कॉलोनी में आते समय कार के सामने एक गाय और बछड़ा जमीन पर ही लेटे हुए थे. कार को सामने से आते देख गाय खड़ी हो गई लेकिन बछड़ा खड़ा नहीं हो पाया. कार चालक ने सामने बैठे बछड़े को रास्ते से हटाने की बजाय उसपर ही अपनी कार चढ़ा दी. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. 

बछड़े की हुई मौत
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा कि कार चालक ने कितने निर्दयी तरीके से बछड़े को उसके बदहाली पर छोड़ दिया. चालक ने एक बार भी अपनी गाड़ी से उतर कर बछड़े को देखा तक नहीं. उसे पता था कि उसके इस कृत्य से बछड़े की जान चली गई है लेकिन एक मासूम जीव को टक्कर  मारने के बाद वो वहां से फरार हो गया. 

बजरंग दल ने किया विरोध
ग्वालियर की ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायरल होते इस वीडियो पर तरह-तरह के कॉमेंट्स देखे जा रहें हैं. सभी कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं. वहीं इस घटना के बाद से बजरंग दल के लोगों ने FIR  दर्ज कराई है. पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. आरोपी को तलाश उसकी गाड़ी नंबर से की जा रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. ग्वालियर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

