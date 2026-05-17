सास बहू के विवाद ने बुझा दिया घर का चिराग, होमगार्ड जवान ने दी जान, पत्नी ने की खुदकुशी की कोशिश

Home Guard Jawan Commits Suicide: ग्वालियर से दर्दनाक खबर सामने आ रही है. जहां पारिवारिक कलह और फोन पर मां-पत्नी के बीच हुए झगड़े को सुनकर एक होमगार्ड जवान ने अपनी जान दे दी. शिवपुरी से ग्वालियर आ रहे जवान ने चलते ट्रक से छलांग लगा दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दिल दहला देने वाली बात यह है कि पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी ने भी खुदकुशी की कोशिश की है.

पारिवारिक विवाद किस कदर एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर सकता है, इसकी जीती-जागती और खौफनाक तस्वीर ग्वालियर में देखने को मिली है. यहां 25 साल के एक होमगार्ड जवान धर्मेंद्र आदिवासी ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लीरन्नौद, शिवपुरी का रहने वाला होमगार्ड जवान धर्मेंद्र, शिवपुरी से 46 राइफल्स लेकर सरकारी ट्रक से साथियों के साथ ग्वालियर आ रहा था. तभी रास्ते में उसके पास एक फोन आया, जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया. घटना के वक्त धर्मेंद्र के घर पर उसकी मां और पत्नी के बीच विवाद हो रहा था. विवाद की वजह बेहद मामूली थी. मां ने बहू से गेहूं का कट्टा अंदर रखने को कहा, जिस पर पत्नी ने मना कर दिया.

सास-बहू के विवाद से परेशान था जवान

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सास-बहू की इस बहस के बीच मां ने धर्मेंद्र को फोन लगा दिया. फोन पर मां और पत्नी की तीखी बहस और झगड़े की आवाज सुनकर धर्मेंद्र अपना मानसिक संतुलन खो बैठा. वह इस कदर तनाव में आ गया कि उसने घाटीगांव इलाके में चलते सरकारी ट्रक से सीधे नीचे छलांग लगा दी. गंभीर हालत में धर्मेंद्र को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जवान की मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, मातम पसर गया. पति की मौत का सदमा पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी घर पर धारदार हथियार से अपना हाथ और गला काट लिया. पत्नी को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल घाटीगांव थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस सच का पता लगाने के लिए मृतक जवान की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवा रही है, ताकि फोन पर हुई आखिरी बातचीत की असलियत सामने आ सके.

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