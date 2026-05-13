लापरवाही ने बुझा दिया घर का चिराग, ग्वालियर के होटल में स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत, डिनर के दौरान दर्दनाक हादसा

Gwalior Swimming Pool Child Death: ग्वालियर में स्विमिंग पूल डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है. बच्चा अपने परिवार के साथ गिरवाई स्थित होटल प्रिंस मामा में डिनर के लिए गया था. इसी दौरान बिजली चली गई और बच्चा बड़ों के लिए बने स्विमिंग पूल में चला गया और डूब गया. परिवार वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि बच्चा कब डूब गया. उसका शव पानी में तैरता हुआ मिला. जिसपर परिवार और होटल के कर्मचारियों का ध्यान गया.

इस मामले में जब मृतक के परिजन शिकायत करने गिरवाई थाने पहुंचे तो होटल संचालक के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया. मासूम की मौत के कई घंटों बाद भी अब तक मामला दर्ज नहीं हो पाया. बताया जा रहा है कि ग्वालियर के गिरवाई इलाके में स्थित प्रिंस रिजॉर्ट में अवैध रूप से स्विमिंग पूल बनाया गया था, जिसमें बच्चे की डूबने से मौत हुई है.

लापरवाही का आरोप

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मृतक के परिजनों के मुताबिक वे‌‌ सोमवार की रात अपने परिवार के साथ खाना खाने प्रिंस मामा होटल पहुंचे थे. उसी‌ दौरान‌ बच्चा अपने परिवार के साथ होटल में स्थित स्विमिंग पूल में परिजन नहाने चला गया. होटल में बच्चों और बड़ों के लिए दो अलग‌ अलग पूल‌ बने हैं, लेकिन बच्चा नहाते हुए कब बड़े स्विमिंग पूल में चला गया पता नहीं चला. जब काफी देर तक बच्चा‌ नहीं मिला तो उन्होंने तलाश शुरू की, जिसके बाद‌ बच्चा बड़े स्विमिंग पूल की तलहटी में मृत अवस्था में मिला.

रिजॉर्ट संचालक के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ केस

होटल मालिक ने समझौते का झांसा देकर परिजनों को वहां से रवाना कर दिया. उन्होंने इसके बाद बच्चे को देर रात दफना दिया. जब होटल‌ वाला अपने वादे से मुकर गया उसके बाद बच्चे को गंवा‌ चुके परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करने की मांग करने लगे. काफी देर तक पुलिस इस मामले में टालमटोल करती रही. वहीं सुबह से ही थाना प्रभारी की गैरमौजूदगी भी पीड़ितों की सुनवाई में बाधा बनी. खबर लिखे जाने तक पुलिस ने रिजॉर्ट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है. अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से मृतक के परिजनों को न्याय दिला पाएगी.

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