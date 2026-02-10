Advertisement
अदला-बदली! ग्वालियर में दो परिवारों के पति-पत्नी एक-दूसरे के पार्टनर के साथ फरार, मामला सुनकर पुलिस भी रह गई हैरान

Gwalior News-ग्वालियर में अलग-अलग परिवारों के पति और पत्नी एक-दूसरे के पति-पत्नी के साथ भाग गए. पीड़ित पति और पत्नी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई और एसपी ऑफिस में आवेदन दिया है. पुलिस इस मामले को सुनकर दंग रह गई. पुलिस का कहना है कि इस मामले में आपसी सहमती से सुलह कराई जाएगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:27 PM IST
अदला-बदली! ग्वालियर में दो परिवारों के पति-पत्नी एक-दूसरे के पार्टनर के साथ फरार, मामला सुनकर पुलिस भी रह गई हैरान

Husband Wife Abscond in Gwalior-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसने पुलिस को चौंका दिया है. यहां दो अलग-अलग परिवारों के पति और पत्नी अपने जीवनसाथी को छोड़कर एक-दूसरे के पार्टनर के साथ फरार हो गए है. अब पीड़ित पति और पीड़ित पत्नी न्याय की गुहार लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे हैं. एक आवेदन कल्याण सिंह का था, जिसमें उन्होंने बताया कि पत्नी किरण, राजू केवट के साथ रह रही है. दूसरा आवेदन राजू केवट की पत्नी भारती सिहोते का था, जिसमें लिखा था कि उनके पति राजू उन्हें छोड़कर किरण नामक महिला के साथ रह रहे हैं. किरण कल्याण सिंह की पत्नी है. पुलिस ने इस मामले में आपसी सहमति से सुलह कराने की बात कही है.

क्रॉस लव स्टोरी ने पुलिस को चौंकाया
मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को पास दो अलग-अलग आवेदन आए. जब इन आवेदनों की कड़ियां आपस में जोड़ी गईं तो पूरा मामला साफ हो गया. पुलिस इस मामले को देख हैरान रह गई. क्योंकि एक महिला और पुरुष के पति-पत्नी एक दूसरे के साथ भाग गए और साथ रह रहे हैं. 

9 साल का रिश्ता तोड़ गई पत्नी
कल्याण सिंह ने बताया कि उसकी शादी 2015 में किरण के साथ हुई थी. उनके तीन बच्चे भी हैं. कल्याण का आरोप है कि किरण का सारा सामान और नाबालिग बेटे को लेकर राजू केवट के साथ चली गई. जब कल्याण ने राजू से संपर्क किया, तो उसने दावा किया कि उन दोनों ने शादी कर ली है. कल्याण का तर्क है कि बिना कानूनी तलाक के यह दूसरी शादी पूरी तरह से अवैध है. 

लव मैरिज के बाद मिला धोखा
राजू की पहली पत्नी भारती ने बताया कि उसका और राजू का प्रेम विवाह हुआ था और उनका एक बच्चा भी है. भारती के अनुसार, राजू पिछले कुच समय से चोरी-छिपे किसी से बात करता था और विरोध करने पर मारपीट करता था. राजू ने यह कहकर घर छोड़ दिया कि वह किसी और को पसंद करता है. बाद में पत्नी भारती को पता चला कि वह किरण के साथ दतिया के गांव कंजौली में रह रहा है. 

पुलिस के लिए बना चुनौती
पीड़ित महिला भारती का आरोप है कि स्थानीय थानों ने क्षेत्राधिकार का बहाना बनाकर मामला टाल दिया, जिसके कारण उसे पुलिस मुख्यालय आना पड़ा. इस पूरे मामले पर सीएसपी मनीष यादव का कहना है कि यह मामला घरेलू प्रकृति का है. दोनों पक्षों की शिकायतों को संज्ञान में लिया गया है. पुलिस सभी संबंधित पक्षों को थाने बुलाकर आपसी सहमति से सुलह कराने और कानूनी समाधान निकालने का प्रयास करेगी. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

