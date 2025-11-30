Advertisement
ग्वालियर

पति चुपके से कर रहा था दूसरी शादी, पत्नी ने पहुंचकर किया हाई-वोल्टेज ड्रामा, रुकवाईं रस्में

Gwalior News: ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के मयूर गार्डन में एक हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक पत्नी ने पुलिस के साथ पहुंचकर अपने पति की दूसरी शादी रुकवा दी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 30, 2025, 01:31 PM IST
Gwalior latest News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में मयूर गार्डन में पति की दूसरी शादी को रोकने के लिए एक पत्नी पुलिस के साथ विवाह स्थल पर पहुंची और हंगामा खड़ा कर दिया. पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति कागज पर तीन तलाक बोलकर दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहा था, जबकि कानूनन तलाक नहीं हुआ था. शादी स्थल पर पत्नी के विरोध और पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी पति फरार हो गया.

यह भी पढ़ें: 'मांग में सिंदूर' भरकर बना जीवनसाथी... अब कर रहा दूसरी शादी! बॉयफ्रेंड की शादी रुकवाने थाने पहुंची युवती

 

दरअसल,  बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित मयूर गार्डन में एक शादी समारोह उस समय हंगामे के केंद्र में आ गया, जब एक महिला ने पुलिस के साथ पहुंचकर अपने पति की दूसरी शादी रुकवा दी. महिला का आरोप है कि उसका पति जीशान खान कानूनी तौर पर तलाक दिए बिना ही दूसरी महिला से निकाह करने की कोशिश कर रहा था.पीड़ित पत्नी के अनुसार, उसने 2023 में जीशान खान से शादी की थी। जीशान ने उन्हें सिर्फ कागज़ पर 'तीन तलाक' कहकर रिश्ता खत्म करने की कोशिश की थी, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं था। जैसे ही उसे पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला, उसने तुरंत बहोड़ापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मयूर गार्डन पहुंचकर शादी समारोह को रुकवा दिया. पुलिस की अचानक एंट्री होते ही दूल्हा जीशान खान मौके से भाग निकला, जिससे विवाह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस अब महिला के आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि दोनों के बीच वैध तलाक हुआ था या नहीं. पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फरार पति जीशान खान की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

