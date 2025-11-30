पति चुपके से कर रहा था दूसरी शादी, पत्नी ने पहुंचकर किया हाई-वोल्टेज ड्रामा, रुकवाईं रस्में

Gwalior latest News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में मयूर गार्डन में पति की दूसरी शादी को रोकने के लिए एक पत्नी पुलिस के साथ विवाह स्थल पर पहुंची और हंगामा खड़ा कर दिया. पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति कागज पर तीन तलाक बोलकर दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहा था, जबकि कानूनन तलाक नहीं हुआ था. शादी स्थल पर पत्नी के विरोध और पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी पति फरार हो गया.

पति की दूसरी शादी में पत्नी का हंगामा

दरअसल, बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित मयूर गार्डन में एक शादी समारोह उस समय हंगामे के केंद्र में आ गया, जब एक महिला ने पुलिस के साथ पहुंचकर अपने पति की दूसरी शादी रुकवा दी. महिला का आरोप है कि उसका पति जीशान खान कानूनी तौर पर तलाक दिए बिना ही दूसरी महिला से निकाह करने की कोशिश कर रहा था.पीड़ित पत्नी के अनुसार, उसने 2023 में जीशान खान से शादी की थी। जीशान ने उन्हें सिर्फ कागज़ पर 'तीन तलाक' कहकर रिश्ता खत्म करने की कोशिश की थी, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं था। जैसे ही उसे पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला, उसने तुरंत बहोड़ापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पति मौके से हुआ फरार

शिकायत मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मयूर गार्डन पहुंचकर शादी समारोह को रुकवा दिया. पुलिस की अचानक एंट्री होते ही दूल्हा जीशान खान मौके से भाग निकला, जिससे विवाह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस अब महिला के आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि दोनों के बीच वैध तलाक हुआ था या नहीं. पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फरार पति जीशान खान की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं.

