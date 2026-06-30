ग्वालियर में अवैध हथियारों का धंधा जमाने का था प्लान, रेकी करने अहमदाबाद से आया था आरोपी, पुलिस ने नाकाम की साजिश

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illegal Weapons Peddler Arrested: ग्वालियर में अवैध हथियार की नई मंडी अहमदाबाद से ग्वालियर-चंबल अंचल में खुलने वाली थी. लेकिन पुलिस ने सप्लायर के पैडलर को दबोचकर साजिश नाकाम कर दिया. खंडवा-खरगोन के बाद अब गुजरात का हथियार नेटवर्क ग्वालियर में पैर पसारना चाहता था. अहमदाबाद से 315 बोर का तमंचा और दो कारतूस लेकर आए पैडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सरगना संजय ग्वालियर अंचल में देसी पिस्टल-तमंचे का धंधा जमाना चाहता था. टेस्टिंग के लिए उसे 5 हजार रुपए देकर भेजा गया था. वापस जाने पर 10 हजार और मिलने थे. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
मामला पड़ाव थाना क्षेत्र का है. आरोपी वीरसिंह राजपूत, निवासी भगवती स्कूल, अहमदाबाद का है. उसका परिवार मूलतः आलमपुर, भिंड का रहने वाला है, लेकिन बरसों से गुजरात में बसा हुआ है. आरोपी वीरसिंह रविवार की रात कमर में तमंचा लगाकर हाथी गेट के पास घूम रहा था. सरस्वती शिशु मंदिर के पास लघुशंका के लिए रुका तो शर्ट ऊपर उठ गई और कमर में लगा कट्टा दिख गया. राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और वीरसिंह को पकड़ लिया.
रेकी करने अहमदाबाद से आया था आरोपी
CSP ग्वालियर रोबिन जैन ने बताया कि पूछताछ में वीरसिंह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उसने कहा कि वह अहमदाबाद के हथियार सप्लायर संजय के लिए काम करता है. इससे पहले वह गुजरात में दो बार हथियारों की डिलीवरी कर चुका है. अब संजय ग्वालियर-चंबल अंचल में देसी पिस्टल और तमंचों का धंधा जमाना चाहता है. इसलिए उसे हथियार सप्लाई की टेस्टिंग के लिए तमंचा लेकर भेजा गया था. आरोपी वीरसिंह ने बताया कि संजय ने उसे सिर्फ रेकी के लिए 5 हजार रुपए दिए थे. काम यह देखना कि ग्वालियर और आसपास हथियार सप्लाई में कोई दिक्कत तो नहीं है. वापस अहमदाबाद लौटकर रिपोर्ट देने पर उसे 10 हजार रुपए और मिलने थे. पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. वीरसिंह से हथियार सप्लाई, खरीदारों और संजय के ठिकानों की जानकारी निकाली जा रही है.
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