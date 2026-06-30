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ग्वालियर में अवैध हथियारों का धंधा जमाने का था प्लान, रेकी करने अहमदाबाद से आया था आरोपी, पुलिस ने नाकाम की साजिश

illegal Weapons Peddler Arrested: ग्वालियर पुलिस ने अहमदाबाद से अवैध हथियार लेकर आए एक पैडलर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और दो कारतूस बरामद किया गया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jun 30, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:25 PM IST
ग्वालियर में अवैध हथियारों का धंधा जमाने का था प्लान, रेकी करने अहमदाबाद से आया था आरोपी, पुलिस ने नाकाम की साजिश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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