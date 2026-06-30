ग्वालियर में अवैध हथियारों का धंधा जमाने का था प्लान, रेकी करने अहमदाबाद से आया था आरोपी, पुलिस ने नाकाम की साजिश

रेकी करने अहमदाबाद से आया था आरोपी

CSP ग्वालियर रोबिन जैन ने बताया कि पूछताछ में वीरसिंह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उसने कहा कि वह अहमदाबाद के हथियार सप्लायर संजय के लिए काम करता है. इससे पहले वह गुजरात में दो बार हथियारों की डिलीवरी कर चुका है. अब संजय ग्वालियर-चंबल अंचल में देसी पिस्टल और तमंचों का धंधा जमाना चाहता है. इसलिए उसे हथियार सप्लाई की टेस्टिंग के लिए तमंचा लेकर भेजा गया था. आरोपी वीरसिंह ने बताया कि संजय ने उसे सिर्फ रेकी के लिए 5 हजार रुपए दिए थे. काम यह देखना कि ग्वालियर और आसपास हथियार सप्लाई में कोई दिक्कत तो नहीं है. वापस अहमदाबाद लौटकर रिपोर्ट देने पर उसे 10 हजार रुपए और मिलने थे. पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. वीरसिंह से हथियार सप्लाई, खरीदारों और संजय के ठिकानों की जानकारी निकाली जा रही है.