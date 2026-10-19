/ग्वालियर हादसा: जयारोग्य अस्पताल पहुंचे CM मोहन यादव, घायलों का फ्री इलाज करने के निर्देश; बोले- जरूरत पड़ने पर देंगे एयर एंबुलेंस

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीधे ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल पहुंचे और ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. मुख्यमंत्री ने अस्पताल में डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए और सभी को पूरी तरह से मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर घायलों को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, साथ ही हादसे के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं.
सरकार ने दिए जांच के आदेश
घायलों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि बीती रात एक घटना घटी थी. हम उस घटना में घायल हुए लोगों से मिलने यहां आए हैं. हम घायलों को बेहतर चिकित्सा दिलाने के लिए तत्पर हैं. और घटना की जांच के हमने निर्देश दे दिए हैं. हर व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार का है. सरकार सभी लोगों के साथ खड़ी है. इस घटना के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
सर्वोच्च प्राथमिकता घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज कराना
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. आवश्यकता पड़ने पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन घायलों को हर संभव बेहतर उपचार मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है. चिकित्सकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकांश घायलों की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार है. हालांकि, एक-दो गंभीर मरीजों की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.
तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, 15 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत
ग्वालियर में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे एक दर्दनाक और भयावह घटना घटी, जब चिनौर रोड पर एक ढलान के पास बेकाबू हुए एक ट्रक ने शीतला माता मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को कुचल दिया. इस भीषण हादसे में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा लगभग 33 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.