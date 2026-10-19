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ग्वालियर हादसा: जयारोग्य अस्पताल पहुंचे CM मोहन यादव, घायलों का फ्री इलाज करने के निर्देश; बोले- जरूरत पड़ने पर देंगे एयर एंबुलेंस

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचे और ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं से जयारोग्य अस्पताल में मुलाकात की. सीएम मोहन यादव ने उनके स्वास्थ्य और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 19, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 06:12 PM IST
ग्वालियर हादसा: जयारोग्य अस्पताल पहुंचे CM मोहन यादव, घायलों का फ्री इलाज करने के निर्देश; बोले- जरूरत पड़ने पर देंगे एयर एंबुलेंस

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