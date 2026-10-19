/ग्वालियर हादसा: जयारोग्य अस्पताल पहुंचे CM मोहन यादव, घायलों का फ्री इलाज करने के निर्देश; बोले- जरूरत पड़ने पर देंगे एयर एंबुलेंस

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीधे ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल पहुंचे और ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. मुख्यमंत्री ने अस्पताल में डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए और सभी को पूरी तरह से मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर घायलों को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, साथ ही हादसे के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं.