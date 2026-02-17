Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में फरवरी में हो रही मार्च जैसी गर्मी, दिन हो रही तेज धूप, रातें हो रही ठंडी

Gwalior Weather Update: मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर अभी से तीखे होने लगे हैं. ग्वालियर में फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है, ऐसे में अभी से पंखे चलने शुरू हो गए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:58 PM IST
ग्वालियर में होने लगी गर्मी
ग्वालियर में होने लगी गर्मी

Gwalior News: मध्य प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है. अब धीरे-धीरे ठंड का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है. ग्वालियर शहर में भी पिछले एक हफ्ते तक ठंड हो रही थी, लेकिन अब मौसम पूरी तरह से चेंज हो गया है और यहां गर्मी का एहसास शुरू हो गया है. आलम यह है कि फरवरी में ही ग्वालियर में मार्च जैसी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने बताया कि ग्वालियर में तापमान सामान्य से काफी ऊपर हो गया है, जिससे यहां गर्मी पड़ रही है. हालांकि अभी दिन में गर्मी हो रही है लेकिन रात में ठंडक आ जाती है. 

ग्वालियर में तापमान बढ़ा 

मौसम विभाग ने बताया कि ग्वालियर में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री तक पहुंच गया था, जो सामान्य से करीब 4.8 डिग्री तक हो गया है, वहीं रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री  के पास बना हुआ है, ऐसे में रात में हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी में ही मार्च वाली गर्मी का एहसास हो रहा है, जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब गर्मी जल्द ही तेज हो सकती है. हालांकि मौसम में यह अनोखा बदलाव हो रहा है कि दिन में गर्मी हो रही है, लेकिन रात में सर्दी का असर बना हुआ है. 

ये भी पढ़ेंः क्या आपको पता है चंबल नदी की यह खास विशेषताएं, क्यों कहा जाता है बारहमासी ?

दोपहर में तेज धूप 

ग्वालियर समेत आसपास के जिलों में अचानक से तेज धूप होना शुरू हो गई है. दोपहर में धूप होने की वजह से अब लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है. क्योंकि लोग सुबह से अपने काम निपटा रहे हैं, जबकि दोपहर में चहलपहल कम हो रही है. वहीं अब गर्म कपड़ों का दौर भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. ग्वालियर में शाम को रात में ही हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन में अब गर्मी शुरू हो चुकी है. 

मध्य प्रदेश में गर्मी का असर 

मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बताया कि गर्मी का एहसास शुरू हो गया है. जिसके चलते अभी से पंखों का चलना शुरू हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी अब नहीं हो रही है, ऐसे में सर्द हवाओं का जैसा कोई असर अब मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है, जिससे यहां गर्मी का असर शुरू हो गया है. तापमान में बढ़ोत्तरी की वजह से ठंड अब खत्म हो रही है, जबकि गर्मी का एहसास शुरू हो गया है. 

ये भी पढ़ेंः मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है नर्मदा नदी, कहां पड़ता है सतधारा घाट

