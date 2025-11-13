Advertisement
20 लाख का 'खजाना' सड़क पर गिरा, स्कूटी सवार अंजान शख्स 'किस्मत' बनकर ले उड़े, ज्वेलर को हुआ बड़ा नुकसान

Gwalior News-ग्वालियर में सराफा कारोबारी का करीब 20 लाख रुपए के गहने से भरा थैला सड़क पर गिर गया. कारोबारी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान थैला गिर गया. गहनों से भरे थैले को सामने से आ रहे दो स्कूटी सवार अज्ञात उठा ले गए और मौके से फरार हो गए. गुरुवार को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

Nov 13, 2025
MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक सराफा कारोबारी के साथ बड़ी घटना हो गई. मुरार सदर बाजार स्थित पारस ज्वैलर्स के संचालक साकेत जैन का करीब 20 लाख रुपए के गहनों से भरा थैला सड़क पर गिर गया, जिसे दो अज्ञात स्कूटी सवार युवक उठा ले गए और मौके से फरार हो गए. यह वारदात बुधवार रात मुरार थाना क्षेत्र में हुई, जबकि इसका सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया है. 

दुकान बंद कर लौट रहे थे 
जानकारी के अनुसार, हर रोज की तरह साकेत जैन बुधवार रात करीब 8:15 बजे अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. रास्ते में चलते समय उनका गहनों से भरा थैला सड़क पर गिर गया, जिसका उन्हें उस वक्त पता नहीं चला. इसी दौरान सामने से आ रही स्कूटी पर सवार दो युवक थैला उठाकर मौके से फरार हो गए. 

घर पहुंचकर चला पता
जब साकेत जैन घर पहुंचे तब उन्होंने थैला गायब पाया तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत मुरार थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और गुरुवार को मुरार सदर बाजार इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. 

कैमरे में कैद हुए दो युवक
एक कैमरे में दो स्कूटी सवार युवक बिना नंबर की स्कूटी पर गहनों का थैला उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए. फिलहाल पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों संदिग्ध युवकों की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस टीम थैला और गहनों की बरामदगी के लिए आसपास के क्षेत्रों में लगातार छानबीन कर रही है.

