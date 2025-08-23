Gwalior University News: यूपी में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 से ग्वालियर यूनिवर्सिटी में हलचल तेज, सामने आई बड़ी वजह

UP Police Recruitment Last Date: मध्य प्रदेश के ग्वालियर यूनिवर्सिटी में इन दिनों हलचल काफी तेज नजर आ रही है. दरअसल, सिर्फ 8 दिनों के अंदर लगभग 6300 छात्रों ने डिग्री के लिए आवेदन किए हैं. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर-2025 भर्ती की अधिसूचना जारी हो चुकी है. इसमें स्नातक डिग्री अनिवार्य की गई है. इसके लिए ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से अटैच कॉलेजों में छात्र डिग्री के लिए आवेदन करने पहुंचे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, सिर्फ 8 दिन के अंदर 6300 छात्रों ने डिग्री के आवेदन किए हैं, जिसके बाद से यूनिवर्सिटी प्रशासन पर काफी प्रेशर बढ़ गया है. बता दें कि यूनिवर्सिटी की विंडो पर डिग्री लेने वाले छात्रों की लाइनें लगी रही. ताकि यूपी पुलिस भर्ती में आवेदन करने से नहीं चूके. वहीं जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. राजकुमार आचार्य ने बताया कि सभी कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. यह भी कहा गया है कि छुट्टी के दिन शनिवार व रविवार को भी डिग्री सेक्शन में बैठें और छात्रों को हाथों हाथ डिग्री प्रिंट करके दें.

भर्ती में डिग्री अनिवार्य

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4,543 पदों पर भर्ती होनी है. इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. जिसमें बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू चुकी है, जो कि 11 सितंबर तक चलेगी. इसमें यह भी बताया गया है कि आवेदन के लिए स्नातक डिग्री भी अनिवार्य की गई है. वहीं छात्रों का कहना है कि अगर समय पर डिग्री नहीं मिली तो उनका आवेदन नहीं हो पाएगा. इसके इसके लिए स्नातक डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी विषय में होना अनिवार्य है. आवेदन करते समय डिग्री की प्रति को अटैच भी करना जरूरी है

समय पर मिलेगी डिग्री

जीवाजी यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रिंट करने वाली मशीन कभी भी खराब हो जाती है. इसके यूनिवर्सिटी के कर्मचारी भी परेशान नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि दीक्षांत समारोह के लिए भी कर्मचारियों को डिग्री तैयार करना भी बड़ी चुनौती है. वहीं जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलगुरू ने बताया कि जिन छात्रों ने डिग्री के लिए आवेदन किया है, उन सभी छात्रों को समय पर डिग्री प्रदान की जाएगी, जिससे छात्र नौकरी के आवेदन फॉर्म भर सकें.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'ग्वालियर' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!