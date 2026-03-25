जजों ने रोकी कांग्रेस विधायक की गाड़ी, अवैध हूटर हटवाकर भरवाया 10 हजार का जुर्माना, आधे घंटे तक खड़े रहे माननीय

Illegal Hooter Removed From MLA's Car-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया, जहां कानून सबसे लिए बराबर है, इसकी मिसाल देखने को मिली. डबरा में मंगलवार शाम पिछोर तिराहा और न्यायालय के सामने चार न्यायाधीशों ने मोबाइल कोर्ट लगाकर चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब क्षेत्रीय विधायक सुरेश राजे की स्कॉर्पियो गाड़ी वहां से गुजरी. चेकिंग के दौरान कांग्रेस विधायक को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया और उनसे मौके पर ही जुर्माना भरवाया गया.

विधायक पर लगाया जुर्माना

चेकिंग के दौरान कांग्रेस विधायक सुरेश राजे की गाड़ी में अवैध रूप से हूटर लगा हुआ पाया गया. न्यायाधीशों के निर्देश पर तुरंत गाड़ी से हूटर हटवाया गया. इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि विधायक के पास मौके पर जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं थे. उन्होंने अपने बेटे को फोन कर मौके पर बुलाया और 10 हजार का जुर्माना भरकर आगे बढ़े. विधायक सुरेश राजे करीब आधा घंटे तक मौके पर ही खड़े रहे.

विपक्ष का विधायक समझकर की कार्रवाई

इस पूरे मामले में को लेकर विधायक सुरेश राजे से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरी अकेले की गाड़ी में हूटर नहीं लगा हुआ है, प्रदेश में कई ऐसी गाड़ियां हैं. इसका उपयोग पर टोल टैक्स पर गाड़ी निकालने में करते हैं. मुझे विपक्ष का विधायक समझकर इस तरह की कार्रवाई करना गलता है, लेकिन मैंने अपना चालान कटवा लिया है.

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जारी रही कार्रवाई

इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसडीओपी सौरभ कुमार और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रही. अभियान में ई-रिक्शा चालकों और नाबालिगों पर भी सख्ती दिखाई गई. नाबालिगों के माता-पिता को बुलाकर चेतावनी दी गई.

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