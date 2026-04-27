Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3195324
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में लोन दिलाने के बहाने मंदिर ले गई ठग महिला, चालाकी से उतरवा लिए सारे जेवर, दर्शन कर हुई फरार

Gwalior Crime News:  ग्वालियर में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है.  पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में लोन दिलाने के बहाने मंदिर ले गई ठग महिला, चालाकी से उतरवा लिए सारे जेवर, दर्शन कर हुई फरार

Gwalior Crime News: ग्वालियर में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है. एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली महिला को लोन दिलाने का झांसा देकर शातिर महिला ठग खेड़ापति मंदिर ले गई. वहां चालाकी से उसके सोने-चांदी के जेवर और 3 हजार नकद लेकर फरार हो गई. वारदात CCTV में कैद हुई है. वही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया में रहने वाली 30 साल की बबीता खटीक एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं. दो दिन पहले शाम को ड्यूटी से लौटते समय उन्होंने मोहल्ले में एक महिला को अन्य महिलाओं से लोन दिलाने की बात करते देखा. बबीता ने भी लोन लेने की इच्छा जताई. आरोपी ने तुरंत उन्हें लोन के लिए योग्य बताकर प्रोसेस पूरी कराने के लिए साथ चलने को कहा. आरोपी महिला बबीता और उसकी 10 साल की बेटी को ई-रिक्शा से खेड़ापति मंदिर ले गई. मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठाकर बोली "इतने गहने पहनकर जाओगी तो लोन नहीं मिलेगा" इसके बाद बबीता से सोने के जेवर और 3 हजार रुपए उतरवाकर एक पर्स में रखवा दिए. पर्स उसकी बेटी को पकड़ा दिया. 

मंदिर में की ठगी

Add Zee News as a Preferred Source

फिर आरोपी बबीता को मंदिर के अंदर ले गई. दर्शन के बाद मंदिर के पीछे बैठाकर कहा, "तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा, तब अंदर आना" काफी देर तक नाम नहीं बुलाया गया तो बबीता को शक हुआ. बाहर आई तो बेटी अकेली खड़ी थी. बेटी ने बताया कि वह महिला पर्स लेकर चली गई है. ठगे गए जेवर की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है. जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की. पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो मंदिर परिसर के CCTV फुटेज में आरोपी फरियादी को अपने साथ ले जाती दिख रही है. फिलहाल पुलिस ने फरियादी महिला की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें : दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने की सारी हदें पार, पत्नी के साथ निजी पलों के फोटो-वीडियो किए वायरल

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

gwalior crime news

Trending news

gwalior crime news
ग्वालियर में लोन दिलाने के बहाने मंदिर ले गई ठग महिला, चालाकी से उतरवा लिए सारे जेवर
betul crime news
Betul Crime News: पत्नी की पत्थरों से कुचल कर की हत्या, शव नदी में फेंककर फरार
satna news
सतना के नारी निकेतन वन स्टाफ सेंटर से 3 नाबालिग बच्चियों खिड़की तोड़ फरार...
Sagar Crime News
दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने की सारी हदें पार, पत्नी के निजी वीडियो किए वायरल
ujjain news
सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, कंठल चौराहा–सती गेट मार्ग का चौड़ीकरण शुरू
Chhindwara News
छिंदवाड़ा में भीषण हादसा, हज यात्रियों को छोड़कर लौट रही कार का एक्सीडेंट, 3 की मौत
mp news
MP में 3 महीने से पोषण आहार प्लांट बंद, रोजी-रोटी पर संकट, 4 लाख महिलाएं परेशान
MP Breaking News LIVE
MP Highlight: एमपी विधानसभा में 4 घंटे तक जारी रहेगी चर्चा, भोपाल में गैस की किल्लत, पढ़ें बड़ी खबरें
sheopur news
6 दिन की बच्ची को ₹1 लाख में खरीदा, फिर सड़क किनारे फेंका, पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा
jabalpur news
आसमान से आई दुल्हन...डोली की जगह हेलीकॉप्टर में बैठकर पिया के घर पहुंची