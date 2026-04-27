ग्वालियर में लोन दिलाने के बहाने मंदिर ले गई ठग महिला, चालाकी से उतरवा लिए सारे जेवर, दर्शन कर हुई फरार

Gwalior Crime News: ग्वालियर में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है. एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली महिला को लोन दिलाने का झांसा देकर शातिर महिला ठग खेड़ापति मंदिर ले गई. वहां चालाकी से उसके सोने-चांदी के जेवर और 3 हजार नकद लेकर फरार हो गई. वारदात CCTV में कैद हुई है. वही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया में रहने वाली 30 साल की बबीता खटीक एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं. दो दिन पहले शाम को ड्यूटी से लौटते समय उन्होंने मोहल्ले में एक महिला को अन्य महिलाओं से लोन दिलाने की बात करते देखा. बबीता ने भी लोन लेने की इच्छा जताई. आरोपी ने तुरंत उन्हें लोन के लिए योग्य बताकर प्रोसेस पूरी कराने के लिए साथ चलने को कहा. आरोपी महिला बबीता और उसकी 10 साल की बेटी को ई-रिक्शा से खेड़ापति मंदिर ले गई. मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठाकर बोली "इतने गहने पहनकर जाओगी तो लोन नहीं मिलेगा" इसके बाद बबीता से सोने के जेवर और 3 हजार रुपए उतरवाकर एक पर्स में रखवा दिए. पर्स उसकी बेटी को पकड़ा दिया.

मंदिर में की ठगी

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फिर आरोपी बबीता को मंदिर के अंदर ले गई. दर्शन के बाद मंदिर के पीछे बैठाकर कहा, "तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा, तब अंदर आना" काफी देर तक नाम नहीं बुलाया गया तो बबीता को शक हुआ. बाहर आई तो बेटी अकेली खड़ी थी. बेटी ने बताया कि वह महिला पर्स लेकर चली गई है. ठगे गए जेवर की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है. जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की. पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो मंदिर परिसर के CCTV फुटेज में आरोपी फरियादी को अपने साथ ले जाती दिख रही है. फिलहाल पुलिस ने फरियादी महिला की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

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