Gwalior News-लेब्रा डॉग ने महिला के पैर का नोच डाला मांस, सिर्फ हड्डी बची, गुस्साई भीड़ ने पीट-पीटकर कुत्ते को मार डाला

Brutal Dog Bite in Gwalior-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में लेब्रा डॉग ने एक महिला पर अचानक से हमला कर दिया. कुत्ते महिला के पैर को दांतों से फाड़ दिया, पैर में इतना मांस भी नहीं बचा कि टांके लगाए जा सके. इस घटना के बाद लोग नाराज हो गए. गुस्साए लोगों ने कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला. लोगों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कुत्ता हमले कर चुका था. वहीं घायल महिला का इलाज कर रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है.

अचानक कुत्ते में मारा झपट्टा

यह घटना डबरा के पास गोराघाट पचोखरा में सोमवार सुबह की है. 55 साल की रामश्री अपने घर से खेत पर जा रही थीं. तभी कुत्ते ने उनपर झपट्टा मारा. वह संभल पाती, इससे पहले ही उसने पैर में जबड़ा फंसा लिया. रामश्री ने शोर मचाकर बचने की भी कोशिश की लेकिन तब तक कुत्ता घुटने से लेकर एड़ी तक मांस नोच चुका था. कुत्ते के हमले से उनके पैर की हड्डी बाहर आ गई थी. वहीं वह दूसरे पैर में भी दांत गड़ा गया.

शोर सुनकर भागा कुत्ता

जब महिला के चिल्लाने की आवाज लोगों ने सुनी तो आसपास के लोग वहां पहुंचे तो कुत्ता वहां से भाग गया. महिला को गंभीर हालत में ग्वालियर के जेएएच ले जाया गया. यहां एंटी रेबीज का पहला डोज लगाने के बाद महिला के पैर का इलाज शुरू किया गया. डॉक्टर अशोक आर्य ने बताया कि महिला के पैर पर इस तरह का जख्म है कि मांस बचा ही नहीं है. सिर्फ हड्डी दिखाई दे रही है. एंटी रेबीज डोज देने के बाद ड्रेसिंग कर दी है. फिलहाल टांके लगाने के लिए जगह नहीं है. जल्द घाव भरने पर महिला का आगे का इलाज किया जाएगा.

लोगों ने कुत्ते को मार डाला

इस घटना के बाद नाराज लोगों ने कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला. घायल रामश्री के बेटे कमल सिंह ने बताया कि घटना के बाद गांव के लोगों में काफी आक्रोश था. उनका कहना था कि यह डॉग पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है. यह तीसरी घटना थी, जिस पर गांव के लोगों ने उसे घेरकर लाठी से पीट-पीटकर मार डाला है.

