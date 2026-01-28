ढाई साल का अफेयर, फिर प्रेमिका की हत्या...कहीं और तय हुई शादी तो नाराज प्रेमी ने उतारा मौत के घाट

Gwalior Murder Case-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया. आरोपी युवती अपनी प्रेमिका की शादी कहां और तय होने से नाराज था. साथ ही आरोपी इस बात से भी नाराज था कि जब प्रेमिका की शादी तय हुई तो उसे बातचीत बंद कर दी थी. दोनों का अफेयर करीब ढाई साल तक चला था जो युवती की शादी तय होते ही खत्म हो गया. 20 जनवरी को नाराज आरोपी समीर कुशवाह प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था. जब युवती ने उसे वापस जाने को कहा तो वह बौखला गया. उसने वहां पड़े हंसिए से निशा के गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

प्यार में बदल गई थी दोस्ती

दरअसल, ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र की रहने वाली निशा कुशवाह और उसके पड़ोसी समीर कुशवाह की दोस्ती थी. दोनों बचपन से ही एक-दूसरे को जानते थे और करीब ढाई साल पहले उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी. दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें खाई थीं. लेकिन निशा के माता-पिता ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया. निशा के परिजन समीर को पसंद नहीं करते थे. अपने परिजनों के दबाव में निशा ने भी शादी के लिए हां कर दिया था.

चल रही थी शादी की तैयारियां

निशा की शादी की तारीख 20 अप्रैल तय हुई थी. परिवार शादी की तैयारियां शुरू कर चुका था. इसी दौरान निशा ने भी समीर से दूरी बना ली. यह बात समीर को खटकने लग गई. वह लगातार निशा से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन निशा उसे नजरअंदाज करने लगी. समीर ने निशा की शादी रोकने के लिए बहुत कोशिश की. उसने मोहल्ले में निशा की बदनामी तक की, उसके मंगेतर को फोन कर अफेयर की जानकारी भी दी. लेकिन जब शादी नहीं टूटी तो उसने मंगेतर को धमकी भी दी कि अगर वह बारात लेकर आता है तो उसे गोली मार देगा.

दीवार फांदकर घर में घुसा

20 जनवरी के दिन निशा अपने घर में अकेली थी. निशा की भाभी बेटे को टीका लगवाने आंगनवाड़ी गई थी. समीर दीवार फांदकर घर में घुस आया. उसने निशा का हाथ पकड़कर उससे शादी करने की गुहार लगाई, लेकिन निशा ने शादी से साफ इनकार कर दिया. उसने समीर से कहां कि तुम यहां से चले जाओ. यह बात समीर को नागवार गुजरी. वह यह नहीं स्वीकार कर पाया कि जो लड़की कभी उससे मिलने दीवार फांदकर आया करती थी, वह अब बात भी नहीं करना चाहती. समीर की नाराजगी अब नफरत में बदल गई.

हंसिए से वार कर उतारा मौत के घाट

गुस्से में समीर ने वहां पड़े हंसिए ने निशा के गले पर हमला कर दिया. जब वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी और तड़पने लगी तो उसने पत्थर उठाकर उसके सिर पर पटक दिया. खून से लथपथ तड़पती हुई निशा से उसने गुस्से में कहा कि जब मुझे छोड़ना ही था, तो प्यार का नाटक क्यों किया. इसके बाद समीर तब तक वहीं खड़ा रहा, जब तक निशा की सांसें नहीं थम गईं. निशा की हत्या करने के बाद वह बाइक से फरार हो गया.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू तो प्रेम-प्रसंग का एंगल सामने आया. प्रेम-प्रसंग के एंगल में पड़ोसी समीर की जानकारी लगी. आरोपी को तलाशने के पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रेक किया लेकिन वो बद था. जब पुलिस उसके घर पहुंची तो मोबाइल भाई के पास मिला. पूछताछ में आरोपी के भाई ने बताया कि वह घर से जाने से पहले मोबाइल देकर गया था. 22 जनवरी को पुलिस ने समीर को गिरफ्तार किया और पूछताछ की. पूछताछ में उसने हत्या की कहानी सुनाई. घटना को लेकर सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि आरोपी ने कबूल किया है कि वह प्रेमिका की कहीं और शादी तय होने से नाराज था. वह उसके घर बात करने गया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो उसने हत्या कर दी.

