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बंदूक के साथ इंस्टाग्राम स्टेटस डालकर पति को डरा रही दुल्हन, कर चुकी है 10 शादियां, पीड़ित पहुंचा SSP ऑफिस

Gwalior News-ग्वालियर के बिजौली में लुटेरी दुल्हन शादी के बाद ससुराल से जेवर चोरी करने और पति को इंस्टाग्राम पर बंदूक दिखाकर 5 लाख रुपए की रंगदारी दिखाने का मामला सामने आया है. पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में शामिल एक आरक्षक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 19, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:24 PM IST
बंदूक के साथ इंस्टाग्राम स्टेटस डालकर पति को डरा रही दुल्हन, कर चुकी है 10 शादियां, पीड़ित पहुंचा SSP ऑफिस

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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