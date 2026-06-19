Gwalior Luteri Dulhan-ग्वालियर से एक ऐसी ठगी का मामला सामने आया है जो शादियों की आड़ में चल रहे संगठित गिरोह की पोल खोलता है. बिजौली के मुगुलपुरा गांव का एक युवक अब इंसाफ के लिए एसएसपी ऑफिस के चक्कर काट रहा है. आरोप है कि उसकी दुल्हन एक पेशेवर 'लुटेरी दुल्हन' है जो अब तक 10 शादियां कर चुकी है. बंदूक के साथ इंस्टाग्राम स्टेटस और 5 लाख रुपयों की मांग कर उसे धमकी दे रही है. पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जांच शुरू कर दी है.