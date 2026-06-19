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Gwalior Luteri Dulhan-ग्वालियर से एक ऐसी ठगी का मामला सामने आया है जो शादियों की आड़ में चल रहे संगठित गिरोह की पोल खोलता है. बिजौली के मुगुलपुरा गांव का एक युवक अब इंसाफ के लिए एसएसपी ऑफिस के चक्कर काट रहा है. आरोप है कि उसकी दुल्हन एक पेशेवर 'लुटेरी दुल्हन' है जो अब तक 10 शादियां कर चुकी है. बंदूक के साथ इंस्टाग्राम स्टेटस और 5 लाख रुपयों की मांग कर उसे धमकी दे रही है. पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जांच शुरू कर दी है.
विदाई के दौरान चुराए सोने-चांदी के गहने
यह सनसनीखेज मामला बिजौली थाना क्षेत्र का है. जहां मुगुलपुरा निवासी राहुल जाटव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देकर पत्नी राखी जाटव पर जेवर चोरी और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं. राहुल पुलिस को बताया कि उसकी शादी 14 अप्रैल 2026 को शिवपुरी के अमोला गांव की राखी से हुई थी. आरोप है कि विदाई के दौरान ही राखी ने मामा के बेटे राजकुमार के साथ मिलकर ससुराल से सोने-चांदी के गहने चुरा लिए.
10 शादियां कर चुकी है महिला
पीड़िता का कहना है कि चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसकी पुलिस जांच कर रही है. पीड़ित के अनुसार, शादी के बाद राखी 15 मई को ससुराल आई और 23 मई को जेवर लेकर फरार हो गई. अब वह 5 लाख की मांग कर रही है. उसने धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो परिवार को जिस्मफरोशी के झूठे केस में फंसा देगी. पीड़ित का आरोप है कि राखी 10 शादियां कर चुकी है.
बंदूक के वीडियो डालकर डराती है
वह इंस्टाग्राम पर बंदूक के साथ वीडियो डालकर डराती है. राहुल ने सास वैजंती बाई, साली वंदना और शिवपुरी साइबर सेल के एक आरक्षक पर भी गैंग की मदद का आरोप लगाया है. आरक्षक पर कॉल डिटेल लीक करने का आरोप है. फिलहाल जांच साइबर सेल और बिजौली पुलिस कर रही है. पीड़ित ने बैंक खातों की जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
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