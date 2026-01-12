Advertisement
ग्वालियर

फर्जी IPS बन 75 साल के बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, 4 कॉल में ठगे 1.12 करोड़

Gwalior News: ग्वालियर में एक 75 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके 1.12 करोड़ की ठगी की गई है. बताया जा रहा है कि फर्जी आईपीएस बनकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया था. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:41 AM IST
बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके ठग लिए 1.12 करोड़ रुपए
बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके ठग लिए 1.12 करोड़ रुपए

Gwalior Digital Arrest: ग्वालियर में एक बार फिर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि ठगों ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर रिटायर्ड उप पंजीयक बिहारी लाल गुप्ता के साथ ठगी की है, उनसे 1.12 करोड़ रुपए की ठगी की गई है. बताया जा रहा है कि उनके पास 4 कॉल आए और उनसे पैसे निकलवा लिए. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर ठगी हुई है. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. इससे पहले भी इसी तरह का मामला ग्वालियर में सामने आया था. 

कैसे हुई पूरी ठगी 

मामला 16 नवंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच घटा है, जो ग्वालियर के खेड़ापति कॉलोनी बी-57 का बताया जा रहा है. बुजुर्ग के पास पहला कॉल  16 नवंबर 2025 को आया था. जहां सामने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और सिम बंद होने की बात कहते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही. बुजुर्ग घबरा गए, इसके बाद एक फर्जी आईपीएस अधिकारी का वीडियो कॉल आया, जिसमें वह पूरी तरह से आईपीएस अधिकारी की तरह बना था, जिसने बुजुर्ग को बताया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल हैं और उनका बैंक खाता 2 लाख रुपए में बेचा गया था, जिसका इस्तेमाल करोड़ों रुपए के लेने देन के लिए किया गया है. इसके बाद एक ठग ने सीबीआई अधिकारी बनकर उन्हें कॉल किया. 

जिसके बाद बुजुर्ग को इन ठगों ने जांच के नाम पर राहत देने की बात कहते हुए उनका पूरा पैसा निकलवा लिया, जिसमें अकाउंट में जमा पैसा, म्यूचल फंड और एफडी तक का पैसा निकाल लिया. बुजुर्ग का पूरा पैसा जा चुका था. इसी बीच दो दिन पहले उन्होंने मोबाइल पर एक वीडियो देखा, जिसमें डिजिटल अरेस्ट का फर्जी मामला समझाया जा रहा था, तब कही जाकर बुजुर्ग को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया. 

4 बार में ट्रांसफर करवाए 1.12 करोड़ 

बुजुर्ग ने बताया कि उनके पास 4 बार कॉल आया और अलग-अलग बताए गए खातों में 1.12 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए गए हैं, जब भी फर्जी अधिकारी पैसे भेजने की मांग करता तो बुजुर्ग खातों में पैसा भेज देत थे. जिसके बदले में उनके पास वॉट्सऐप पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुहर लगा एक रिसीविंग लेटर भी आ जाता था. जिससे बुजुर्ग को लगता था कि उनका पैसा रिजर्व बैंक के पास जा रहा है. 3 जनवरी 2026 के दिन बुजुर्ग ने आखिरी बार ट्रांजैक्शन किया था, इसके बाद उनके पास कोई कॉल नहीं आया. 

बाद में जब मोबाइल चलाते वक्त उन्हें एक वीडियो में जब डिजिटल अरेस्ट का पूरा मामला समझ में आया तो फिर उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ. क्योंकि इस वीडियो में बताया गया था कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए किसी भी तरह के मैसेज और कॉल से सावधान रहना चाहिए. बुजुर्ग को जिन नंबरों से कॉल आया था, उन नंबरों पर उन्होंने लगातार कॉल किया था, लेकिन वह बंद आ रहे थे.

