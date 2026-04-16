राजा की हमराही है 'रानी', 6 साल से कर रहे हैं इसकी सवारी, सड़क पर नजारा देख थम जाती हैं गाड़ियों की रफ्तार

Gwalior news: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बेहद ही अनोखी तस्वीर देखने को मिली है. यहां बढ़ती मंहगाई के बीच एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ निकाला है जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह भाई वाह! बता दें कि ये शख्स इस वक्त ग्वालियर का चर्चित चेहरा बना हुआ है. चर्चा का कारण ये है कि शख्स ने रोजमर्रा की जिंदगी में आने-जाने के लिए कार, गाड़ी को अंगूठा दिखाकर घोड़ी पर सवार होने का फैसला लिया है. शख्स का कहना है कि एक लाख में बाइक आती है उससे बेहतर मैंने 1 लाख की घोड़ी घर लाई है जो मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाती है.

राजा करता है रानी की सवारी

ग्वालियर के हजीरा इलाके में रहने वाले राजाराम बाबू का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. इसको देखते हुए उन्होंने eco friendly फैसला लिया है. राजाराम ने एक लाख में घोड़ी खरीदी है जो उन्हें बाइक कार से कई गुना ज्यादा प्यारी है. राजाराम बताते हैं कि वे करीब 6 साल से घोड़ी पर सवार होकर शहर में घूमते रहे हैं और आज तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है.

स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

राजाराम आगे बताते हैं कि उनकी घोड़ी का नाम रानी है. घोड़ी की सवारी न सिर्फ सस्ता बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है. घोड़ी की सवारी करने ने बीपी, शुगर मोटापा जैसी कोई बीमारी नहीं होती है. सर से पांव तक शरीर एकदम फीट रहता है. इसके साथ ही महंगे ईंधन और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है. घोड़ी की सवारी से शरीर को एक्सरसाइज मिलती है, खर्च भी कम होता है और साथ ही एक अलग तरह की रॉयल फीलिंग भी आती है.

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रानी की करते हैं खूब देखभाल

राजाराम आगे बताते हैं कि वे अपनी रानी की खूब देखभाल करते हैं. ह उसे चना, ड्राई फ्रूट्स और दूध खिलाते है, ताकि वह मजबूत रहे और बेहतर प्रदर्शन कर सके. राजा आगे कहते हैं कि अगर कभी बाइक खराब हो जाती है तो आप घर तक आराम से नहीं पहुंच सकते लेकिन उनकी रानी उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है. रानी बहुत ही समझदार जीव है जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा भी है. रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

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