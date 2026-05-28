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पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने खाया जहर, वीडियो बनाकर सोसायटी ग्रुप में डाला, बोला-बीवी के शौक बहुत महंगे

Gwalior News-ग्वालियर में एक युवक ने पत्नी से जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. जहर खाने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर सोसायटी ग्रुप में शेयर किया. जिसमें उसने पत्नी के अवैध संबंध होने सहित कई गंभीर आरोप लगाए. पड़ोसियों ने युवक को समय रहते अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 28, 2026, 12:55 PM IST
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पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने खाया जहर, वीडियो बनाकर सोसायटी ग्रुप में डाला, बोला-बीवी के शौक बहुत महंगे

Gwalior Suicide Attempt-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश की. जहर खाने से पहले युवक ने वीडियो बनाए, जिनमें उसने अपना दर्ज बयान किया. युवक ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए. वीडियो बनाने के बाद युवक ने उन्हें सोसायटी के ग्रुप में शेयर किया. ग्रुप में वीडियो देखते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे और युवक को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया. युवक की जान बच गई है, उसका इलाज जारी है. युवक का नाम वेंकट शर्मा है और वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है.

मानसिक तनाव में आकर खाया जहरीला पदार्थ
पुलिस के अनुसार, वेंकट शर्मा सरकारी मल्टी फेस-1 के एल-5 ब्लॉक में फ्लैट नंबर-501 पर रहता है. मंगलवार रात वह घर अकेला था और उसने मानसिक तनाव में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया. जहर खाने से पहले वेंकट ने अपनी आपबीती के तीन वीडियो बनाकर सोसायटी के व्हाट्सऐप ग्रुप पर शेयर कर दिया. वीडयो देख पड़ोसी विकास तोमर तुरंत एक्टिव हुए. वे वेंकट के फ्लैट पर पहुंचे और बहोड़ापुर थाना पुलिस को फोन किया. पुलिस और विकास वेंकट को अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया. 

पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप
वेंकट शर्मा ने जहर खाने से पहले जो वीडियो बनाए हैं, उसमें पत्नी रितु शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. वेंकट ने वीडियो में कहा मेरी पत्नी रितु को लग्जरी लाइफ चाहिए. वह एक-एक लाख रुपए के महंगे मोबाइल फोन चलाती है. उसके शौक बहुत महंगे हैं. उसने कहा कि वह बड़ागांव के सरपंच, विशाल यादव, राजेश यादव, कल्ली यादव और हिमांशु भदौरिया से रात-रात भर फोन पर बात करती है. जब मैंने उसे टोका और समझाने का प्रयास किया, तो उसने उन लोगों से मुझे धमकियां दिलवाना शुरू कर दिया. मेरे पीछे गुंडे लगा दिए गए. 

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बेटे से अलग कर दिया
वेंकट ने वीडियो में सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सास गीता शर्मा ने अभद्रता और गाली-गलौज की. पत्नी और सास ने मिलकर मेरे बेटे से मुझे दूर कर दिया. लगातार मिल रही धमकियां और बेटे से दूर होने के गम में मैं डिप्रेशन में चला गया. अगर मुझे कुछ होता है, तो मेरी पत्नी, साल और सभी लड़के जिम्मेदार होंगे. मुझे न्याय दिलाया जाए. 

पुलिस जांच में जुटी
इस मामले को लेकर बहोडापुर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि पड़ोसियों की सजगता से युवक को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था. युवक का इलाज अभी जारी है. युवक ने वीडियो में कई लोगों के नामों को जिक्र किया है. सभी कड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है. युवक के ठीक होने के बाद उसके बयान दर्ज किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें-जंगल की गुफा में कंबल में लिपटा मिला महिला का सड़ा-गला कंकाल, 15 दिन से थी गायब

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