दरअसल मामला ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि भिंड जिले की रहने वाली 28 साल की महिला करीब छह महीने पहले अपने तीन बच्चों और पति को छोड़कर किरायेदार रामेंद्र सिंह भदौरिया के साथ चली गई थी. दोनों ने कोर्ट मैरिज की और कानपुर में किराये के मकान में रहने लगे. महिला के पति ने पहले ही उसकी गुमशुदगी और बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी,महिला और उसका प्रेमी कोर्ट में बयान देने पहुंचे तब आरोप है कि सुनवाई के बाद दोनों वापस लौट रहे थे, तभी महिला के पति, भाई और अन्य परिजनों ने रास्ते में उनकी कार रोक ली.