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Gwalior Crime News: ग्वालियर में प्यार, शादी, कोर्ट मैरिज और फिर अपहरण के आरोपों से जुड़ा एक मामला सामने आया है. तीन बच्चों की मां अपने किरायेदार प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली. लेकिन जब महिला कोर्ट में बयान देने पहुंची तो पति और परिजनों पर उसे जबरन कार में बैठाकर ले जाने का आरोप लग गया. दूसरी तरफ प्रेमी पति का दावा है कि महिला का अपहरण हुआ है.
दरअसल मामला ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि भिंड जिले की रहने वाली 28 साल की महिला करीब छह महीने पहले अपने तीन बच्चों और पति को छोड़कर किरायेदार रामेंद्र सिंह भदौरिया के साथ चली गई थी. दोनों ने कोर्ट मैरिज की और कानपुर में किराये के मकान में रहने लगे. महिला के पति ने पहले ही उसकी गुमशुदगी और बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी,महिला और उसका प्रेमी कोर्ट में बयान देने पहुंचे तब आरोप है कि सुनवाई के बाद दोनों वापस लौट रहे थे, तभी महिला के पति, भाई और अन्य परिजनों ने रास्ते में उनकी कार रोक ली.
प्रेमी का आरोप
प्रेमी रामेंद्र का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और महिला को जबरन कार में बैठाकर ले जाया गया. इसके बाद वह सीधे थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. अब पुलिस महिला की खोजबीन में जुटी है,ताकि इस कथित अपहरण की कहानी का खुलासा हो सके. फिलहाल यह मामला प्रेम, परिवार और कानूनी विवाद के बीच उलझा हुआ है. एक तरफ प्रेमी अपहरण का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ पति पर ही पत्नी के अपहरण का आरोप लगा है. पुलिस के कहना है कि जल्द पूरे मामले की खुलासा कर दिया जाएगा.
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