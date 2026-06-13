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3 बच्चों की मां ने किराएदार प्रेमी से की कोर्ट मैरिज, कोर्ट पहुंची तो सरेराह अपहरण का आरोप, ग्वालियर में हड़कंप

Gwalior Crime News: ग्वालियर में तीन बच्चों की एक मां अपने किराएदार प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई और दोनों वे कोर्ट मैरिज कर ली. बाद में जब महिला कोर्ट बयान देने पहुंची तो पहले पति और परिजन जबरन कार में बैठाकर ले गए. महिला के दूसरे पति ने परिजनों पर अपहरण का आरोप लगाया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jun 13, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:22 PM IST
3 बच्चों की मां ने किराएदार प्रेमी से की कोर्ट मैरिज, कोर्ट पहुंची तो सरेराह अपहरण का आरोप, ग्वालियर में हड़कंप

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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