ग्वालियर में दहेज की वेदी पर चढ़ी एक और बेटी, तेजाब पीने से विवाहिता मौत, परिजनों ने पति पर लगाए आरोप

Gwalior Woman Suicide-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दहेज की आग एक बार फिर एक घर उजाड़ गई. विवाहिता निशा राठौर की तेजाब पीने से मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते थे. दो दिन पहले गंभीर हालत में निशा को अस्पताल भर्ती कराया गया था. जंहा उसने दम तोड़ दिया. परिजनों ने पति पर मारपीट कर तेजाब पिलाने का आरोप लगाया है. मृतक ने पहले महिला थाने में पति की मारपीट की शिकायत भी की थी. तब पति ने मारपीट न करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन प्रताड़ना जारी रही. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.