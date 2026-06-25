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ग्वालियर में दहेज की वेदी पर चढ़ी एक और बेटी, तेजाब पीने से विवाहिता मौत, परिजनों ने पति पर लगाए आरोप

Gwalior News-ग्वालियर में दहेज के लिए प्रताड़ित विवाहिता की तेजाब पीने के कारण अस्पताल में मौत हो गई. परिजनों ने पति पर जबरन तेजाब पिलाने का आरोप लगाया है. मृतका ने पहले भी पति की शिकायत थाने में की थी. फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर फरार ससुराल वालों की तलाश कर रही है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 25, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:49 PM IST
ग्वालियर में दहेज की वेदी पर चढ़ी एक और बेटी, तेजाब पीने से विवाहिता मौत, परिजनों ने पति पर लगाए आरोप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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