ग्वालियर में दहेज की वेदी पर चढ़ी एक और बेटी, तेजाब पीने से विवाहिता मौत, परिजनों ने पति पर लगाए आरोप

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Gwalior Woman Suicide-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दहेज की आग एक बार फिर एक घर उजाड़ गई. विवाहिता निशा राठौर की तेजाब पीने से मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते थे. दो दिन पहले गंभीर हालत में निशा को अस्पताल भर्ती कराया गया था. जंहा उसने दम तोड़ दिया. परिजनों ने पति पर मारपीट कर तेजाब पिलाने का आरोप लगाया है. मृतक ने पहले महिला थाने में पति की मारपीट की शिकायत भी की थी. तब पति ने मारपीट न करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन प्रताड़ना जारी रही. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
2022 में हुई थी शादी
दअरसल, मृतिका निशा पत्नी गजेंद्र राठौर गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में रहती थी. उसकी शादी साल 2022 में हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज के सामान के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था. अच्छा सामान न लाने और नया सामान लाने के लिए रोज मारपीट की जाती थी. मायके वाले मांग पूरी कर सामान भी देते थे.
पिता ने अस्पताल में कराया भर्ती
सोमवार को ससुराल पक्ष ने सूचना दी कि निशा की तबीयत बिगड़ रही है. जब वह और पिता मानसिंह नारायण विहार कॉलोनी स्थित ससुराल पहुंचे तो निशा घर पर ही तड़प रही थी, लेकिन ससुराल वाले उसे अस्पताल नहीं ले गए थे. विकास और पिता उसे ससुराल से अस्पताल ले गए और भर्ती कराया. रोज की मारपीट से परेशान होकर निशा पहले भी मायके आ गई थी. तब मायके पक्ष ने ससुराल वालों को समझाया था. बात न मानने पर थाने में शिकायत की गई थी. उस समय पति गजेंद्र ने थाने में लिखित रूप से भरोसा दिया था कि अब कभी मारपीट नहीं करेगा.
ससुराल वाले फरार
बुधवार की श्याम निशा की हालत और बिगड़ गई. डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया. लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. निशा के मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट कर तेजाब पिलाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है. बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा. फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.
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