ग्वालियर की महापौर पर हमला, उज्जैन-मक्सी रोड की घटना, पति हैं कांग्रेस विधायक

MP News: ग्वालियर की मेयर डॉ. शोभा सिकरवार पर उज्जैन के मक्सी रोड पर हमला हुआ है. बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया. जिससे महापौर की गाड़ी शीशे टूट गए. उनके साथ मौजूद गार्ड ने आनन-फानन में मोर्चा संभाला और गाड़ी को सुरक्षित निकलवाया. बताया जा रहा है कि महापौर की गाड़ी पर हमला करने वाले बदमाश नशे में थे. घटना के बाद तुरंत उज्जैन जिले के एसपी को जानकारी दी गई है. शोभा सिकरवार ग्वालियर में कांग्रेस की महापौर हैं. जबकि उनके पति सतीश सिकरवार भी कांग्रेस के विधायक हैं.

उज्जैन जा रही थी ग्वालियर महापौर

बताया जा रहा है कि ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बेटी के साथ जा रही थी. जहां उन्हें पूजा करवानी थी. लेकिन रात में 12 बजे के आसपास मक्सी रोड पर अचानक से हाईवे के पास उन पर कुछ बाइक सवारों ने हमला कर दिया. उनकी कार पर लोहे की रॉड मारी गई. इस हमले से एक दम से हड़कंप मच गया. महापौर का गनमैन जैसे ही कार से नीचे उतरा तो बाइक सवार बदमाश फरार हो गए. घटना में किसी को चोट नहीं आई है. लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर सवालियां निशान खड़े हो रहे हैं.

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उज्जैन एसपी को दी जानकारी

घटना के तुरंत बाद ग्वालियर महापौर ने पति और कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को घटना की जानकारी दी. जबकि उन्होंने तुरंत ग्वालियर जिले के एसपी को भी इस घटना से अवगत कराया है. घटना रात 11 से 12 बजे के बीच की है. बताया जा रहा है कि महापौर का वाहन चला रहे ड्राइवर और गनमैन ने सावधानी दिखाई. जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. महापौर के साथ उनकी बहन और बेटी भी थी. जो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे. मामले की जानकारी में उज्जैन पुलिस ने जांच की बात कही है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी है. फिलहाल ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार उज्जैन में ही हैं.

उज्जैन के मक्सी रोड पर हमले का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं यहां होती रही है. यहां का रास्ता सुनसान रहता है. जिसके चलते यहां पहले भी कई बार लूट की घटना हो चुकी हैं. फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है.

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