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'डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है...' कहकर बॉयफ्रेंड ने नाबालिग से ऐंठे 20 लाख के जेवर, सट्टे में सब हार गया

Gwalior News-ग्वालियर में एक युवक ने अपनी नाबालिग दोस्त को इमोशनल ब्लैकमेल कर लाखों की ठगी कर ली. आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर एक लाख रुपए और 20 लाख के जेवर ऐंठ लिए. आरोपी को ऑनलाइन सट्टा खेलने की आदत है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:13 PM IST
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'डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है...' कहकर बॉयफ्रेंड ने नाबालिग से ऐंठे 20 लाख के जेवर, सट्टे में सब हार गया

Gwalior Fraud Case-ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन सट्टे की लत में डूबे एक युवक ने अपनी ही नाबालिग दोस्त को इमोशनल ब्लैकमेल कर उसके घर से लाखों के जेवर उड़वा दिए. युवक ने खुद के एक्सीडेंट की झूठी कहानी रची थी. पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. 

क्या है पूरा मामला
महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी की दोस्ती पड़ोस में रहने वाले आदित्य भदौरिया से थी. 4 मई 2026 को आदित्य ने उनकी बेटी को एक मैसेज भेजा. मैसेज में उसने लिखा कि उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है. अगर इलाज के लिए तुरंत पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तो उसकी जान नहीं बचेगी. 

डर के मारे छात्रा ने खोल दिया घर का लॉकर
अपने दोस्त की जान खतरे में देख नाबालिग बच्ची बुरी तरह घबरा गई. उसने बिना किसी को बताए घर की अलमारी की चाबी निकाली और लॉकर खोल दिया. बच्ची ने लॉकर में रखे करीब 1 लाख रुपए कैश और मां के सोने-चांदी के सारे गहने, लगभग 20 लाख की कीमत, निकालकर आदित्य को सौंप दिए. आरोपी ने वादा किया था कि वह दो दिन में सब लौटा देगा. 

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अलमारी खोलने पर उड़े होश
करीब 15 दिन बाद जब मां ने किसी काम से अलमारी खोली, तो लॉकर खाली देखकर उनके पैरों तल जमीन खिसक गई. जब घर में जेवर नहीं मिले, तो उन्होंने बेटी से कड़ाई से पूछताछ की. इस पर बेटी रो पड़ी और उसने पूरी बात मां को बता दी. जब मां ने आरोपी आदित्य से संपर्क किया, तो उसने मैजेस पर कबूल किया कि उसने सारे पैसे और गहने ऑनलाइन सट्टे में गंवा दिए हैं. उसने 2 जून तक सब लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन जब तय तारीख तक कुछ वापस नहीं किया और अपना फोन बंद कर लिया, तो पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

पुलिस ने की कार्रवाई
ग्वालियर के एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि मां की शिकायत पर आरोपी आदित्य भदौरिया के खिलाफ धोखाधड़ी और नाबालिग को बहला-फुसलाकर जेवर ऐंठने का मामला दर्ज कर लिया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी को ऑनलाइन सट्टा खेलने की बुरी लत है और उसने जेवर कहीं बेच दिए हैं या गिरवी रख दिए हैं. पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं.

यह भी पढ़ें-नायब तहसीलदार से मारपीट मामला, विधायक के 2 समर्थकों का सरेंडर, अफसर हटाए जाएंगे

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