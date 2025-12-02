मजिस्ट्रेट महादेव के सामने कसम! लापता बच्चे के मां-बाप पर पुलिस को शक, 6 दिसंबर तक 'नुकसान' न होने पर माने जाएंगे निर्दोष

Missing Child Parents Swear-मध्यप्रदेस के ग्वालियर के मोहनपार गांव से एक महीने पहले लापता हुए 3 साल के रितेश पाल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. बच्चा 1 नवंबर को दोपहरम में घर के आंगन से गायब हुआ था. 32 दिन की लंबी जांच के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है. वहीं बच्चे की मां और पिता एक-दूसरे पर बच्चे को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं. इसी विवाद के बीच मंगलवार को दोनों परिवारों का लॉयल्टी टेस्ट कराया गया है. गिरगांव वाले महादेव, जिन्हें ग्रामीण स्तर पर मजिस्ट्रेट महादेव कहा जाता है, के सामने पंचायत बुलाई गई. पंचों ने दोनों परिवारों को शपथ दिलवाई. दोनों ही पक्षों ने बच्चे की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया.

शपथ के फैसले के टिक्की उम्मीद

ग्रामीण मान्यता के अनुसार, महादेव के सामने झूठी कसम खाने वाले व्यक्ति को कुछ ही दिनों में भारी नुकसान होता है. 50 हजार रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होगा, या फिर परिवार में किसी सदस्य की मौत या फिर पशु की मौत. पंचों ने निर्णय सुनाते हुए दोनों परिवारों को 5 दिन की मोहलत दी है. 6 दिसंबर शाम 6 बजे तक पता चल जाएगा कि झूठी कसम किसने खाई है. अगर दोनों तरफ कोई नुकसान नहीं होता, तो दोनों परिवारों को केस में बरी माना जाएगा.

पुलिस की जांच अब भी जारी

मासूम रितेश की तलाश में पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है, 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी जंगलों में कॉम्बिंग कर रहे हैं. ड्रोन कैमरों से सर्च अभियान जारी है, सीडीआर और सर्विलांस की मदद ली जा रही है. इसके अलावा रिश्तेदारों से पूछताछ जारी है. साथ ही मां, पिता और अन्य सदस्यों से सख्ती से बयान लिए जा रहे हैं. लेकिन फिर बच्चा नहीं मिला. पुलिस अब इस कस को धार्मिक-भावनात्मक एंगल से भी जोड़कर देख रही है. उनका मानना है कि बच्चा परिवार या नजदीकी रिश्तेदारों के बीच ही कहीं छिपा हो सकता है.

मां और मामी पर शक

पुलिस को बच्चे की मां सपना पाल, मामी ज्योति पाल और कुछ अन्य रिश्तेदारों पर शक है. लेकिन सपना और ज्योति का दावा है कि वे खुद पीड़ित हैं. मां सपना का आरोप है कि 32 दिन से हमारा बच्चा लापता है, पुलिस हमें ही उठा लेती है. महिला अधिकारी धमकाती हैं कि बच्चा कहां छिपा रखा है, बता दो.

1 नवंबर को बच्चा हुआ था गायब

सपना की शादी दलवीर सिंह से हुई थी. विवाद के चलते वह 6 महीने से मायके मोहनपुर में रह रही थी. बड़ा बेटा पिता के पास है, जबकि छोटा बेटा रितेश उसके साथ था. 1 नवंबर को दोपहर में रितेश आंगन में खेल रहा था. आधे घंटे बाद सपना ने देखा कि बच्चा गायब है. तलाश के बाद शाम को मुरार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पिछले 32 दिनों से पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है.

