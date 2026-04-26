ग्वालियर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, खुले चैंबर में गिरी बुजुर्ग महिला, मौत के मुंह से खींच लाई पुलिस

Gwalior News: ग्वालियर में नगर निगम की घोर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां एक बड़ी दुर्घटना ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी. थाटीपुर थाना क्षेत्र के विवेकानंद चौराहे के पास बने एक नवनिर्मित खुले छोड़े गए चैंबर में गिरकर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल महिला की पहचान शांति बाई के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया. फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

दरअसल मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र स्थित विवेकानंद चौराहे का है, जहां 75 वर्षीय शांति बाई अपने पति के साथ एक झोपड़ी में निवास करती हैं. रविवार सुबह करीब 5 बजे वह रोज की तरह शौच के लिए घर के पास ही निकली थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुबह उनके लिए एक खतरनाक हादसा लेकर आएगी.

चैंबर खुले होने से हुआ हादसा

घर के पास ही नगर निगम द्वारा बनाया गया एक चैंबर कई दिनों से खुला पड़ा था. ना तो उस पर ढक्कन लगाया गया था और ना ही कोई सुरक्षा घेरा किया गया था. अंधेरे और लापरवाही के चलते शांति बाई का पैर अचानक फिसला और वह सीधे करीब 8 फीट गहरे चैंबर में जा गिरीं. गिरते ही बुजुर्ग महिला की चीख-पुकार से आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही राहत दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

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करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत किया गया रेस्क्यू

करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी और सीढ़ी की मदद से बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में शांति बाई के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि यह चैंबर कई दिनों से खुला पड़ा था और स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन नगर निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को उजागर कर दिया है. गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया, वरना यह हादसा जानलेवा भी साबित हो सकता था.

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