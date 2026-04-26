Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3193769
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, खुले चैंबर में गिरी बुजुर्ग महिला, मौत के मुंह से खींच लाई पुलिस

Gwalior News: ग्वालियर में नगर निगम की घोर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है,  जहांथाटीपुर थाना क्षेत्र के विवेकानंद चौराहे के पास बने एक नवनिर्मित खुले छोड़े गए चैंबर में गिरकर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 26, 2026, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, खुले चैंबर में गिरी बुजुर्ग महिला, मौत के मुंह से खींच लाई पुलिस

Gwalior News: ग्वालियर में नगर निगम की घोर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां एक बड़ी दुर्घटना ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी. थाटीपुर थाना क्षेत्र के विवेकानंद चौराहे के पास बने एक नवनिर्मित खुले छोड़े गए चैंबर में गिरकर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल महिला की पहचान शांति बाई के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया. फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

दरअसल मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र स्थित विवेकानंद चौराहे का है, जहां 75 वर्षीय शांति बाई अपने पति के साथ एक झोपड़ी में निवास करती हैं. रविवार सुबह करीब 5 बजे वह रोज की तरह शौच के लिए घर के पास ही निकली थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुबह उनके लिए एक खतरनाक हादसा लेकर आएगी.

चैंबर खुले होने से हुआ हादसा
घर के पास ही नगर निगम द्वारा बनाया गया एक चैंबर कई दिनों से खुला पड़ा था. ना तो उस पर ढक्कन लगाया गया था और ना ही कोई सुरक्षा घेरा किया गया था. अंधेरे और लापरवाही के चलते शांति बाई का पैर अचानक फिसला और वह सीधे करीब 8 फीट गहरे चैंबर में जा गिरीं. गिरते ही बुजुर्ग महिला की चीख-पुकार से आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही राहत दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत किया गया रेस्क्यू
करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी और सीढ़ी की मदद से बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में शांति बाई के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि यह चैंबर कई दिनों से खुला पड़ा था और स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन नगर निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को उजागर कर दिया है. गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया, वरना यह हादसा जानलेवा भी साबित हो सकता था. 

ये भी पढ़ें : भिंड में हाई प्रोफाइल चोरी, पूर्व मंत्री के भाई के घर से 1 करोड़ का माल पार, CCTV के तार काट वारदात को दिया अंजाम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

gwalior municipal corporation

Trending news

gwalior municipal corporation
ग्वालियर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, खुले चैंबर में गिरी बुजुर्ग महिला...
satna news
सिस्टम की बड़ी लापरवाही! कहीं बिना कान के जन्मी बच्ची, तो कहीं बच्चे की मौत
bhind crime news
भिंड में हाई प्रोफाइल चोरी, पूर्व मंत्री के भाई के घर से 1 करोड़ का माल पार...
betul news
एक ही छत के नीचे 200 जोड़ों ने रचाई शादी, बैतूल में अनोखा सामूहिक विवाह कार्यक्रम
shahdol news
शराब दुकानों की नीलामी ने तोड़े रिकॉर्ड, 34% बढ़ोतरी के साथ ₹135 करोड़ पहुंचा राजस्व
schools in Bhopal closed
MP में गर्मी से हाहाकार, भोपाल समेत इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी...
fake divorce case gwalior
पति की बहन को सौतन बताकर लिया तलाक, कई सालों तक कानून को रखा अंधेरे में...
Mohan Yadav
'कांग्रेस का अन्याय देश कभी..' विपक्ष पर भड़के मोहन यादव,देखें अनोखे अंदाज के Photos
Katni News
कटनी जिला अस्पताल में शर्मनाक घटना, मरीज तड़पता रहा, परिजनों से धुलवाई एंबुलेंस
damoh crime news
बेटी लापता हुई तो बौखलाया आरोपी, लड़के की मां-बहन को बनाया बंधक...