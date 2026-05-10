Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3211401
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

राजीनामा से इनकार करने पर मिली मौत की सजा, टीकमगढ़ से आए युवक पर बदमाशों ने लाठी-डंडों से किया हमला

Gwalior Crime News: ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में राजीनामा से इनकार करने पर बदमाशों ने युवक को घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल युवकी की इलाज के दौरान मौत हो गई.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 10, 2026, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजीनामा से इनकार करने पर मिली मौत की सजा, टीकमगढ़ से आए युवक पर बदमाशों ने लाठी-डंडों से किया हमला

Gwalior Crime News:  ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर राजीनामा के लिए दबाव बना रहे थे. इनकार करने पर आधा दर्जन बदमाशों ने घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

दअरसल घटना ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के नदी पार टाल स्थित श्रीनगर कॉलोनी की है, जहां टीकमगढ़ निवासी 24 साल का कालू सेन की हत्या हुई है. कालू शुक्रवार को टीकमगढ़ से अपनी मौसी के बेटे रामजीवन के घर पैसे लेने ग्वालियर आया था. इसी दौरान मृत्यंजय उर्फ महाकाल, लल्ला चौहान सहित आधा दर्जन बदमाशों ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया. गंभीर हालत में कालू को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां आज शनिवार की शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए दिया. मृतक के परिजनों का कहना है कि विवाद तीन साल पुराना है. उस वक्त आरोपियों ने कालू के बड़े भाई संदीप से शराब के लिए पैसे मांगे थे और न देने पर उसकी मारपीट कर दी थी. संदीप ने इसकी शिकायत थाने कर मामला दर्ज कराया था तभी से आरोपी पक्ष राजीनामे का दबाव बना रहा था. परिजनों ने बताया कि कालू के छोटे भाई मोनू को करीब तीन महीने पहले भी आरोपी पकड़कर मेला ग्राउंड ले गए थे, जहां उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद पूरा परिवार डर के कारण ग्वालियर छोड़कर टीकमगढ़ अपने गांव चला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुराने विवाद में हत्या
शुक्रवार को कालू और मोनू ग्वालियर आए थे. तभी कालू पर हमला कर दिया गया. मृतक कालू सेन टीकमगढ़ का रहने वाला था और ग्वालियर से जाने के बाद वह फरीदाबाद में एक अस्पताल में नौकरी करने लगा था, लेकिन परिवार को उम्मीद भी नहीं थी कि पुराना विवाद उसकी जान ले लेगा. घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है. वही पुलिस ने आरोपी मृत्यंजय उर्फ महाकाल लल्ला चौहान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश में हुई इस हत्या के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें : 'कुर्सी का घमंड छोड़ें अफसर...', सुशासन तिहार में विधायक मैडम ने अधिकारियों को लगाई फटकार, लगाए गंभीर आरोप

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

gwalior murder case

Trending news

gwalior murder case
राजीनामा से इनकार करने पर मिली मौत की सजा, युवक की पीट-पीटकर हत्या
ujjain news
उज्जैन पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल, बाबा महाकाल के किए दर्शन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: तीन जिलों के दौरे पर सीएम मोहन यादव, देंगे नई सौगातें, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
bhopal news
किरकिरी कराने वाले ब्रिज केस में 7 इंजीनियर बहाल, विवादों के बाद हुए थे सस्पेंड
sagar news
सागर में 100 से ज्यादा आवारा कुत्तों का आतंक! एक ही दिन में दो दर्जन लोगों को काटा
ujjain news
लापरवाही! गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत, अस्पताल में ताला लगाकर भागे जिम्मेदार
bhopal power cut alert
भोपाल वासी ध्यान दें! भीषण गर्मी के बीच 100 से ज्यादा इलाकों गुल रहेगी बिजली...
mp news
इंटरनेशनल सफर पर एमपी के गिद्ध, 3000 KM की उड़ान देख वैज्ञानिक भी हैरान
mp news
एमपी में एमडी ड्रग नेटवर्क का बड़ा खुलासा! रतलाम-मंदसौर बने हॉटस्पॉट,एक्शन में पुलिस
Mandsaur News
गेहूं तुलाई रोकने पर भड़के किसान, कर्मचारियों-मजदूरों पर लगाया रिश्वत मांगने के आरोप