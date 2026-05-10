राजीनामा से इनकार करने पर मिली मौत की सजा, टीकमगढ़ से आए युवक पर बदमाशों ने लाठी-डंडों से किया हमला

Gwalior Crime News: ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर राजीनामा के लिए दबाव बना रहे थे. इनकार करने पर आधा दर्जन बदमाशों ने घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

दअरसल घटना ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के नदी पार टाल स्थित श्रीनगर कॉलोनी की है, जहां टीकमगढ़ निवासी 24 साल का कालू सेन की हत्या हुई है. कालू शुक्रवार को टीकमगढ़ से अपनी मौसी के बेटे रामजीवन के घर पैसे लेने ग्वालियर आया था. इसी दौरान मृत्यंजय उर्फ महाकाल, लल्ला चौहान सहित आधा दर्जन बदमाशों ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया. गंभीर हालत में कालू को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां आज शनिवार की शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए दिया. मृतक के परिजनों का कहना है कि विवाद तीन साल पुराना है. उस वक्त आरोपियों ने कालू के बड़े भाई संदीप से शराब के लिए पैसे मांगे थे और न देने पर उसकी मारपीट कर दी थी. संदीप ने इसकी शिकायत थाने कर मामला दर्ज कराया था तभी से आरोपी पक्ष राजीनामे का दबाव बना रहा था. परिजनों ने बताया कि कालू के छोटे भाई मोनू को करीब तीन महीने पहले भी आरोपी पकड़कर मेला ग्राउंड ले गए थे, जहां उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद पूरा परिवार डर के कारण ग्वालियर छोड़कर टीकमगढ़ अपने गांव चला गया.

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पुराने विवाद में हत्या

शुक्रवार को कालू और मोनू ग्वालियर आए थे. तभी कालू पर हमला कर दिया गया. मृतक कालू सेन टीकमगढ़ का रहने वाला था और ग्वालियर से जाने के बाद वह फरीदाबाद में एक अस्पताल में नौकरी करने लगा था, लेकिन परिवार को उम्मीद भी नहीं थी कि पुराना विवाद उसकी जान ले लेगा. घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है. वही पुलिस ने आरोपी मृत्यंजय उर्फ महाकाल लल्ला चौहान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश में हुई इस हत्या के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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