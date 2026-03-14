जीवाजी यूनिवर्सिटी का 'अजीब' कारनामा, मृत प्रोफेसरों को 2026 की सीनियरिटी लिस्ट में मिली जगह

Seniority List in Controversy-मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित जीवाजी यूनवर्सिटी प्रशासन की एक ऐसी चूक सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यूनिवर्सिटी ने साल 2026 के लिए सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों की जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की है, उसमें उन प्रोफेसरों के नाम भी शामिल हैं, जिनका 5 से 7 साल पहले निधन हो चुका है. इसके अलावा, इस लिस्ट में कई ऐसे नाम भी हैं जो काफी समय पहले रिटायर हो चुके हैं.

सालों पहले हो चुकी है मौत

यूनवर्सिटी के कुलसचिव की ओर से जारी इस लिस्ट में डेटा के मिलान को लेकर भारी लापरवाही देखी गई है. इस लिस्ट में दो ऐसे नाम प्रमुखता से शामिल हैं जिन्होंने सालों पहले दुनिया को अलविदा कह दिया. इस लिस्ट में प्रोफेसर शशि जादौन का नाम शामिल हैं, वह दतिया के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में समाजशास्त्र की प्रोफेसर थीं. उनका निधन 23 अप्रैल 2021 को हुआ था. वहीं डॉ. अशोक कुमार सिंह, ग्वालियर के MLB कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थे. इनका निधन 19 मार्च 2019 को ही हो चुका था.

रिटायर्ट प्रोफेसरों की भरमार

ताज्जुब की बात यह है कि 5-7 साल बीत जाने के बाद भी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में इन्हें कार्यरत और सीनियर माना जा रहा है. मामला यहां खत्म नहीं होता है, यह लापरवाही सिर्फ मृत प्रोफेसरों तक सीमित नहीं है. इस आधिकारिक सूची में 14 ऐसे प्रोफेसरों के नाम भी शामिल हैं, जोअपनी पूरी सेवा करने बाद रिटायर हो चुके हैं. यूनिवर्सिटी की विकास एवं स्थापना शाखा की जिम्मेदारी लिस्ट को अपडेट करने की होती है, लेकिन बिना जांच-पड़ताल को पुरानी फाइलों को ही आगे बढ़ा दिया गया.

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जानिए क्यों यह मामला है गंभीर

यूनिवर्सिटी की सीनियरिटी लिस्ट केवल दस्तावेज नहीं है, यह बहुत मायने रखती है. इस लिस्ट के आधार पर प्रोफेसरों को बोर्ड ऑफ स्टडीज का चैयरनमै, डीन और एक्सपर्ट पैनल में शामिल किया जाता है. इस लिस्ट में मृत और रिटायर्ड लोगों के नाम शामिल होने से अब चयन प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रशासन ने अंतिम मुहर लगाने के लिए जानकारी का मिलान शुरू किया. इस खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली और डेटा मैनेजमेंट पर सवालिया निशान लग गए हैं.

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