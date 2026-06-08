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ग्वालियर आरक्षक मौत मामले में बड़ा खुलासा, सामने आया चौंकाने वाला CCTV फुटेज, दोस्त ने ही चढ़ाई थी गाड़ी

Gwalior News-ग्वालियर में कान्स्टेबल की मौत के मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद आरक्षक की मौत की गुत्थी सुलझती दिख रही है. इस मामले में हिरासत में लिए गए संदेही ने कबूल किया है कि उसने बाइक पीछे करते समय आरक्षक पर चढ़ा दी थी. इसके बाद वह वहां से भाग निकला था.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 08, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:23 PM IST
ग्वालियर आरक्षक मौत मामले में बड़ा खुलासा, सामने आया चौंकाने वाला CCTV फुटेज, दोस्त ने ही चढ़ाई थी गाड़ी

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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