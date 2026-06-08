ग्वालियर आरक्षक मौत मामले में बड़ा खुलासा, सामने आया चौंकाने वाला CCTV फुटेज, दोस्त ने ही चढ़ाई थी गाड़ी

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Gwalior Constable Death-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आरक्षक अंकित तोमर मौत मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण CCTV फुटेज सामने आया है. इस नए सीसीटीवी फुटेज में आरक्षक शराब के नशे में धुत्त नजर आने के साथ ही बाइक से नीचे गिरता नजर आया है. वहीं फुटेज में पुलिस हिरासत में लिए गए संदेही रामहित गुर्जर भी साथ नजर आया है. ऐसे में फुटेज सामने आने के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. फुटेज सामने आने के बाद संदेही ने बड़ा खुलासा किया है.
सड़क किनारे मिला था शव
दरअसल, पुलिस लाइन में पदस्थ SAF आरक्षक अंकित तोमर का गुरुवार सुबह शिवपुरी लिंक रोड स्थित नवीन लोहा मंडी क्षेत्र में शव मिला था. जिसके बाद पुलिस लगातार आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही थी. ऐसे में मामले की जांच से जुड़ा एक महत्वपूर्ण CCTV पुलिस के हाथ लगा है. जिसने आरक्षक की मौत की असली वजह को उजागर कर दिया है.
संदेही ने पुलिस को बताई सच्चाई
एक ओर जहां संदेही के रूप में पुलिस हिरासत में लिया गया रामहित गुर्जर लगातार कहानी बदल रहा था. वहीं CCTV फुटेज के सामने आने के बाद उसने असली कहानी अब पुलिस को बताई है. CCTV की कड़ियों को जोड़ते हुए जानकारी सामने आई है कि रामहित गुर्जर ने कम्पू जैन पेट्रोल पंप से उसे अपने साथ बाइक पर बैठाया था. जिसके बाद वह चिरवाई नाका पहुंचे थी. इस दौरान उन्होंने शराब पी थी.
अंधेरे में चढ़ गई गाड़ी
रात लगभग 10:30 के आसपास शराब पीने के दौरान दोनों बहुत नशे में थे. ऐसे में जब रामहित गुर्जर एक जगह बाइक से उतरा तो आरक्षक अंकित तोमर उसपर बैठा रहा. लेकिन नशे के चलते वह गिर गया. वह फिर उठा और बाइक से टिक कर खड़ा हो गया. रामहित ने बताया कि आगे जाकर वह फिर गिर गया. जब अंधेरे में गाडी पीछे की तो वह उसके पैर पर चढ़ गई. जिससे उसके खून बहने लगा. उसकी यह हालत देखकर वह भाग गया. ऐसे में CSP रॉबिन जैन ने बताया है कि रामहित गुर्जर मौके से भाग गया था.ऐसे में सम्भवतः मौत हेवी ब्लीडिंग के चलते हो सकती है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. जिसके बाद रामहित को आरोपी बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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