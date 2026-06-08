ग्वालियर आरक्षक मौत मामले में बड़ा खुलासा, सामने आया चौंकाने वाला CCTV फुटेज, दोस्त ने ही चढ़ाई थी गाड़ी

अंधेरे में चढ़ गई गाड़ी

रात लगभग 10:30 के आसपास शराब पीने के दौरान दोनों बहुत नशे में थे. ऐसे में जब रामहित गुर्जर एक जगह बाइक से उतरा तो आरक्षक अंकित तोमर उसपर बैठा रहा. लेकिन नशे के चलते वह गिर गया. वह फिर उठा और बाइक से टिक कर खड़ा हो गया. रामहित ने बताया कि आगे जाकर वह फिर गिर गया. जब अंधेरे में गाडी पीछे की तो वह उसके पैर पर चढ़ गई. जिससे उसके खून बहने लगा. उसकी यह हालत देखकर वह भाग गया. ऐसे में CSP रॉबिन जैन ने बताया है कि रामहित गुर्जर मौके से भाग गया था.ऐसे में सम्भवतः मौत हेवी ब्लीडिंग के चलते हो सकती है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. जिसके बाद रामहित को आरोपी बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.