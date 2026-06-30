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पत्नी ने दी पति को 'नीले ड्रम' में पैक करने की धमकी, ढाई महीने पहले हुई थी शादी, मांग रही है 5 लाख

Gwalior News-ग्वालियर में एक युवक को उसकी पत्नी ने नीले ड्रम में पैक करने की धमकी दी है. पत्नी 5 लाख रुपए के लिए पति को ब्लैकमेल कर रही है. युवक की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोपी पत्नी की तलाश की जा रही है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 30, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:43 PM IST
पत्नी ने दी पति को 'नीले ड्रम' में पैक करने की धमकी, ढाई महीने पहले हुई थी शादी, मांग रही है 5 लाख
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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