पत्नी ने दी पति को 'नीले ड्रम' में पैक करने की धमकी, ढाई महीने पहले हुई थी शादी, मांग रही है 5 लाख

Wife Threatened Husband-मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां महज ढाई महीने पहले शादी के बंधन में बंधा एक युवक अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर न्याय की गुहार लगाने पुलिस के पास पहंचा है. पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे लगातार धमकी दे रही है और मोटी रकम की मांग कर रही है. पत्नी ने उससे साफ शब्दों में कहा कि अगर उसने 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो वह उसे एक नीले रंग के ड्रम में पैक कर देगी. इस अजीबोगरीब और डरावनी धमकी से डरे-सहमे पति की लिखित शिकायत पर ग्वालियर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी पत्नी को तलाशने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया है.