पत्नी ने दी पति को 'नीले ड्रम' में पैक करने की धमकी, ढाई महीने पहले हुई थी शादी, मांग रही है 5 लाख

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Wife Threatened Husband-मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां महज ढाई महीने पहले शादी के बंधन में बंधा एक युवक अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर न्याय की गुहार लगाने पुलिस के पास पहंचा है. पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे लगातार धमकी दे रही है और मोटी रकम की मांग कर रही है. पत्नी ने उससे साफ शब्दों में कहा कि अगर उसने 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो वह उसे एक नीले रंग के ड्रम में पैक कर देगी. इस अजीबोगरीब और डरावनी धमकी से डरे-सहमे पति की लिखित शिकायत पर ग्वालियर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी पत्नी को तलाशने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया है.
ढाई महीने पहले हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार, ग्वालियर जिले के मुगलपुरा इलाके के रहने वाले पीड़ित युवक राहुल जाटव ने पुलिस अधिकारियों के सामने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई. राहुल ने बताया कि इसी साल 14 अप्रैल को उसकी शादी शिवपुरी जिले की रहने वाली राखी नाम की लड़की के साथ पूरे रीति-रिवाज से संपन्न हुई थी.
मायके गई पत्नी, धमकाना शुरू किया
राहुल ने बताया कि शादी के शुरुआती कुछ दिन तो ठीक-ठाक बीते, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. शादी के महज कुछ ही दिनों के बाद, यानी 23 मई को उसकी पत्नी राखी अपने मायके चली गई. मायके जाने के बाद वह दोबारा अपने ससुराल लौटकर वापस नहीं आई. इसके बाद उसने फोन पर राहुल को ब्लैकमेल करना और धमकाना शुरू कर दिया.
पुलिस को सौंपे सबूत, जांच जारी
पीड़ित राहुल ने ग्वालियर पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी पत्नी के खिलाफ कई पुख्ता सबूत भी सौंपे हैं. इसमें पत्नी द्वारा रुपयों की मांग किए जाने के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग्स और चैट्स शामिल हैं. राहुल का यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी के कुछ अन्य संदिग्ध लोगों से संबंध हैं, जिनक साथ मिलकर वह उसे जाल में फंसा रही है. पुलिस ने राहुल की शिकायत के साथ ही सभी डिजिटल सबूतों को जांच में शामिल कर लिया है. पुलिस ने जब आरोपी पत्नी से संपर्क करने का प्रयास किया, तो वह अपने ठिकानों पर नहीं मिली. अब ग्वालियर पुलिस उसकी इंस्टाग्राम आईडी की तकनीकी लोकेशन को ट्रेस कर रही है ताकि उसे जल्द से जल्द ढूंढकर पूछताछ की जा सके.
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