मायके में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया दहेज का आरोप, पति ने दावों को नकारा

पति ने आरोपों को किया खारिज

वहीं सपना के पति गोविंद पाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. गोविंद का दावा है कि सपना किसी लड़के से बात करती थी. लड़के को बातचीत की जानकारी लगी तो उस लड़के की पत्नी ने सपना को घर पर आकर तमाशा करने की बात कही थी. जिस कारण से परेशान होकर सपना ने पति गोविंद को फोन कर मदद मांगी थी. जिस पर पति गोविंद ने सपना को अपने पिता को पूरी बात बताने की सलाह दी थी. गोविंद के मुताबिक, सपना ने समाज में पिता की बदनामी की बात कही थी. हालांकि पति गोविंद के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि पुलिस की जांच में ही हो सकेगी. गोविंद पाल का कहना है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा. यदि जांच में किसी की भी भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. उसने खुद को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.