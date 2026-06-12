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मायके में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया दहेज का आरोप, पति ने दावों को नकारा

Gwalior News-ग्वालियर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला का शव उसके मायके स्थित घर में फंदे पर लटका हुआ मिला. परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना और दहेज के लिए परेशान करने के आरोप लगाए हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 12, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:12 PM IST
मायके में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया दहेज का आरोप, पति ने दावों को नकारा

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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