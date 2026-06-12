मायके में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया दहेज का आरोप, पति ने दावों को नकारा

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Gwalior Newlywed Woman Death-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में एक 34 साल की नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला का शव उसके मायके स्थित घर में फंदे से लटका मिला. घटना के बाद परिजनों ने दामाद पर प्रताड़ना सहित अन्य आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है, जबकि पति ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
फंदे से लटका मिला महिला का शव
दरअसल, घटना कंपू थाना क्षेत्र के चना कोठार इलाके की है. पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय सपना पाल का शव उसके मायके स्तिथ घर के ऊपरी कमरे में फंदे से लटका मिला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना से पहले सपना छत पर कपड़े उठाने गई थी. कुछ समय बाद जब घर के लोग ऊपर के कमरे में गए तो सपना को फांसी के फंदे पर लटका पाया. जहां उसकी मौत हो चुकी थी.
पति पर लगाए परिजनों ने आरोप
घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है. मृतका के भाई हेमन्त पाल ने रोते बिलखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. भाई का आरोप है कि उसकी बहन सपना को न्याय मिलना चाहिए और यदि जांच में कोई जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. भाई ने भावुक होते हुए कहा कि उसकी बहन की आत्मा को सच्ची शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा. सपना के पिता के दहेज की मांग के साथ सपना को प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया है. पिता के मुताबिक, फांसी लगाने के एक दिन पहले ही गोविंद ने चना कोठार स्तिथ घर पर आकर सपना के साथ मारपीट और चरित्र पर सवाल उठाते हुए मोहल्ले में हंगामा किया था.
पति ने आरोपों को किया खारिज
वहीं सपना के पति गोविंद पाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. गोविंद का दावा है कि सपना किसी लड़के से बात करती थी. लड़के को बातचीत की जानकारी लगी तो उस लड़के की पत्नी ने सपना को घर पर आकर तमाशा करने की बात कही थी. जिस कारण से परेशान होकर सपना ने पति गोविंद को फोन कर मदद मांगी थी. जिस पर पति गोविंद ने सपना को अपने पिता को पूरी बात बताने की सलाह दी थी. गोविंद के मुताबिक, सपना ने समाज में पिता की बदनामी की बात कही थी. हालांकि पति गोविंद के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि पुलिस की जांच में ही हो सकेगी. गोविंद पाल का कहना है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा. यदि जांच में किसी की भी भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. उसने खुद को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
पुलिस जांच में जुटी
फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. कम्पू थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने आ सकेगी.
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