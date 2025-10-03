Advertisement
30 हजार की नकली ज्वेलरी 4 करोड़ के असली गहनों से बदली, 10 मिनट गायब हुआ 4 किलो सोना

Gwalior News: ग्वालियर की में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां 30 हजार की नकली ज्वेलरी की जगह बदमाश 4 करोड़ के असली गहने उठाकर ले गए. यह पूरा मामला महज 10 मिनट के अंदर पूरा हो गया.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:52 PM IST
ग्वालियर में बड़ी ठगी
ग्वालियर में बड़ी ठगी

MP News: ग्वालियर के डबरा में बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक फाइनेंस कंपनी में 30 हजार रुपए का नकली गहना देकर 4 करोड़ रुपए का असली गहना उठा लिया और किसी को खबर तक नहीं लगी. बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को अंजाम फाइनेंस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने ही दिया था, क्योंकि वह जल्दी अमीर बनना चाहता था, ऐसे में उसने ग्राहकों से असली सोना ले लिया और ब्रांच में नकली सोना रख दिया, जबकि उसने असली सोना अपने पिता के यहां  राजस्थान के भरतपुर में छिपा दिया. जबकि उसने ब्रांच में 30 हजार की बेंटेक्स की ज्वेलरी खरीदी थी और उसे ही रख दिया था. लेकिन उसके पहले ही भांडा फूट गया. 

कैसे हुआ मामले का खुलासा 

दरअसल, ग्वालियर कोतवाली टीआई यशवंत गोयल के पास 25 सितंबर को एक शिकायत पहुंची थी कि एक फाइनेंस कंपनी में उनका 4 किलो 380 ग्राम असली सोने नकली सोने से बदल दिया गया है. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जहां पुलिस ने कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर विकास शर्मा के साथ उसके पिता महेशचंद्र को गिरफ्तार किया और उनके पास से 4 किलो 138 ग्राम सोने के साथ 67 रुपए बरामद किए. पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पूरी जानकारी सामने आई. 

पुलिस को पूछताछ में विकास ने बताया कि उसके घर की हालत ठीक नहीं थी, पिता फोटोकॉपी की दुकान चलाते थे और घर में ज्यादा पैसा उनकी नौकरियों से नहीं आता था, जबकि दोनों बाप-बेटे जल्दी अमीर बनना चाहते थे, ऐसे में उन्होंने अमीर बनने का दूसरा रास्ता अपनाया. विकास पहले फाइनेंस कंपनी की झांसी ब्रांच में काम करता था, वहां भी उसने सोने की चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन वहां वह सफल नहीं हुआ, ऐसे में पांच महीने बाद जब उसका ट्रांसफर ग्वालियर के डबरा में हुआ था तो उसने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसने अपने पिता को भी शामिल कर लिया था. 

10 मिनट में किया खेला 

सबसे पहले उनसे आगरा से जाकर 30 हजार रुपए में चार किलो बेंटेक्स की नकली ज्वेलरी खरीदी, किसी को इस बात का शक न हो कि वह असली ज्वेलरी है कि नकली इसलिए उसे आठ डिब्बों में सुरक्षा मानकों के स्टीकर लगा दिए ताकि किसी को ये न लगे कि यह नकली ज्वेलरी है. विकास ने इस काम के लिए 21 सितंबर का दिन चुना क्योंकि रविवार होने की वजह से ब्रांच बंद थी, विकास कंपनी पहुंचा और मौके पर मौजूद गार्ड को कही भेज दिया, सबसे पहले उसने सीसीटीवी कैमरा बंद किया और महज 10 मिनट के अंदर असली की जगह नकली सोना रख दिया. उसने अपने पिता को भरतपुर से ग्वालियर बुला लिया था, जबकि उसका मोबाइल भरतपुर में ही छुड़वा दिया था ताकि उसकी लोकेशन ग्वालियर की जगह भरतपुर मिले और पुलिसको शक न हो. 

विकास ने असली सोना अपने पिता को देकर भरतपुर भेज दिया और खुद ग्वालियर में रुक गया. जबकि उन्होंने सोना किराए से कमरा लेकर उसमें रख दिया. सोना बहुत ज्यादा था क्योंकि 4 किलो सोने की मार्केट में कीमत 4 करोड़ रुपए थी, ऐसे में उसने अपने साढ़ू की मदद से पहले 200 ग्राम सोना बेच दिया. 

इधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, जहां कंपनी ने विकास पर इस पूरी साजिश में शामिल होने का शक जताया था, जिसके बाद पुलिस को यह जानकारी मिल चुकी थी कि लॉकर की चॉबी विकास के पास ही रहती है. इस दौरान एक और जानकारी मिली कि असिस्टेंट मैनेजर विकास अपने नाम में शर्मा जोड़ता था, जबकि वह विकास कुमार था, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी, उसकी पत्नी ब्राह्मण थी इसलिए उसने अपने सरनेम में ब्राह्मण लिखना शुरू कर दिया था. लेकिन जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर तेजी से पूछताछ की तो पूरा मामले का खुलासा हो गया. 

