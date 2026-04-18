रशियन गर्ल की मजबूरी का उठाया फायदा, लोकल इन्फ्लुएंसर ने की आपत्तिजनक हरकत, परोसी अश्लीलता

Obscene Conversation With Woman-मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां ग्वालियर किले पर घूमने आई एक रूसी महिला पर्यटक के साथ एक स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने मजाक के बहाने अश्लील हरकत की. आरोपी ने महिला की भाषाई मजबूरी का फायदा उठाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसका वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, रूस से आए पर्यटकों का एक दल आगरा घूमने के बाद ग्वालियर पहुंचा था. दोपहर के समय जब यह दल ग्वालियर किले की खूबसूरती निहार रहा था, तभी एक स्थानीय इन्फ्लुएंसर राधे गुर्जर उनके पास पहुंचा. विदेशी महिला हिंदी भाषा से पूरी तरह अनजान थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसे अपनी एक रील के साथ खड़े होने के लिए राजी कर लिया.

वीडियो में की अश्लील टिप्पणी

वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी युवक रूसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए महिला पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है. महिला उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, इसलिए उसने अंगूठा दिखाते हुए यस-यस कह दिया. आरोपी ने इस वीडियो को अपनी सोशल मीडिया आईडी से अपलोड कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

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लोगों ने जताई नाराजगी

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों से कड़ी नाराजगी जाहिर की. यूजर्स ने आरोपी को जमकर ट्रोल किया और मुझे अतिथि देवो भव: की परंपरा का अपमान बताया. जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, ग्वालियर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और वीडियो बनाने वाले युवक राधे गुर्जर को पहचान कर हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

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