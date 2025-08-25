सहेली ने कराया रूम बुक, चुपके से होल्डर में लगा दिया कैमरा, फिर हुआ निजी पलों का सौदा

Gwalior News-ग्वालियर में पुलिस ने होटल के कमरों में होल्डल कैमरा लगाकर कपल्स के अश्लील वीडियो बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. गैंग की मास्टरमाइंड एक इंजीनियरिंग छात्रा है, जो अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ मिलकर यह सब कर रही थी. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.
MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने होटल के कमरों में होल्डर कैमरा लगाकर कपल्स के वीडियो बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है. गैंग के लोग होटल के कमरों में कैमर लगाकर कपल्स के वीडियो बनाने थे और फिर ब्लैकमेल करते थे. इस गैंग की मास्टरमाइंड राधा चौबे है जो इंजीनियरिंग की छात्रा है. वह अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त के साथ मिलकर रैकेट चला रही थी. आरोपियों को पास से पेन ड्राइव जब्त की गई है, जिसमें कई वीडियो मिले हैं.
गर्लफ्रेंड की दोस्त ने कराया रूम बुक
एक युवक ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल विराट इन के रूम में रूका था. यह कमरा उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली राधा चौबे ने बुक कराया था. होटल में रुकने के बाद वह कमरे का किराया देकर 1200 रुपए देकर वहां से चला गया था. कुछ दिनों के बाद उसके पास एक मैसेज आया कि कमरे में उसके निजी पलों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है. साथ ही धमकी दी गई कि वीडियो वायरल होने से बचाना है तो 1 लाख रुपए देने होंगे.
तीन दिन बाद फिर आया कॉल
ब्लैकमेलर ने 3 दिन का युवक को समय दिया. 23 अगस्त को उसके पास कॉल आया और पैसे डालने की धमकी दी गई. युवक को ब्लैकमेलरों ने एक अकाउंट नंबर दिया और दबाव बनाया. डर के चलते युवक ने 5 हजार और फिर 45 हजार ऑनलाइन ट्रांसफर किए. इसके बाद 50 हजार और डालने की धमकी दी. परेशान होकर युवक ने पुलिस में शिकायत दी.
गर्लफ्रेंड की दोस्त निकली मास्टरमाइंड
जब पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो वह राधा चौबे का निकला. राधा युवक की गर्लफ्रेंड की सहेली है, वह इंजीनियरिंग की छात्रा भी है. पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड भूपेंद्र धाकड़ और दोस्त बृजेश धाकड़ के साथ मिलकर गैंग बनाई थी. उसने होटल का कमरा बुक किया और बल्ब होल्डर में कैमरा फिट कर दिया. गैंग होटल में दो दिन तक कैमरे लगाकर कई अन्य युवाओं के वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था. आरोपी होटल का ग्राहक बताकर कमरा बुक करते और फिर कैमरा फिट करते थे.
पेन ड्राइव में कई कपल्स के वीडियो मिले
विश्वविद्यालय थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद हुई हैं, जिनमें कई कपल्स के वीडियो मिले हैं. फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है और होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
