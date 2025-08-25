सहेली ने कराया रूम बुक, चुपके से होल्डर में लगा दिया कैमरा, फिर हुआ निजी पलों का सौदा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2896205
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

सहेली ने कराया रूम बुक, चुपके से होल्डर में लगा दिया कैमरा, फिर हुआ निजी पलों का सौदा

Gwalior News-ग्वालियर में पुलिस ने होटल के कमरों में होल्डल कैमरा लगाकर कपल्स के अश्लील वीडियो बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. गैंग की मास्टरमाइंड एक इंजीनियरिंग छात्रा है, जो अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ मिलकर यह सब कर रही थी. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सहेली ने कराया रूम बुक, चुपके से होल्डर में लगा दिया कैमरा, फिर हुआ निजी पलों का सौदा

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने होटल के कमरों में होल्डर कैमरा लगाकर कपल्स के वीडियो बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है. गैंग के लोग होटल के कमरों में कैमर लगाकर कपल्स के वीडियो बनाने थे और फिर ब्लैकमेल करते थे. इस गैंग की मास्टरमाइंड राधा चौबे है जो इंजीनियरिंग की छात्रा है. वह अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त के साथ मिलकर रैकेट चला रही थी. आरोपियों को पास से पेन ड्राइव जब्त की गई है, जिसमें कई वीडियो मिले हैं. 

गर्लफ्रेंड की दोस्त ने कराया रूम बुक
एक युवक ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल विराट इन के रूम में रूका था. यह कमरा उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली राधा चौबे ने बुक कराया था. होटल में रुकने के बाद वह कमरे का किराया देकर 1200 रुपए देकर वहां से चला गया था. कुछ दिनों के बाद उसके पास एक मैसेज आया कि कमरे में उसके निजी पलों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है. साथ ही धमकी दी गई कि वीडियो वायरल होने से बचाना है तो 1 लाख रुपए देने होंगे. 

तीन दिन बाद फिर आया कॉल
ब्लैकमेलर ने 3 दिन का युवक को समय दिया. 23 अगस्त को उसके पास कॉल आया और पैसे डालने की धमकी दी गई. युवक को ब्लैकमेलरों ने एक अकाउंट नंबर दिया और दबाव बनाया. डर के चलते युवक ने 5 हजार और फिर 45 हजार ऑनलाइन ट्रांसफर किए. इसके बाद 50 हजार और डालने की धमकी दी. परेशान होकर युवक ने पुलिस में शिकायत दी. 

गर्लफ्रेंड की दोस्त निकली मास्टरमाइंड
जब पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो वह राधा चौबे का निकला. राधा युवक की गर्लफ्रेंड की सहेली है, वह इंजीनियरिंग की छात्रा भी है. पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड भूपेंद्र धाकड़ और दोस्त बृजेश धाकड़ के साथ मिलकर गैंग बनाई थी. उसने होटल का कमरा बुक किया और बल्ब होल्डर में कैमरा फिट कर दिया. गैंग होटल में दो दिन तक कैमरे लगाकर कई अन्य युवाओं के वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था. आरोपी होटल का ग्राहक बताकर कमरा बुक करते और फिर कैमरा फिट करते थे. 

पेन ड्राइव में कई कपल्स के वीडियो मिले
विश्वविद्यालय थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद हुई हैं, जिनमें कई कपल्स के वीडियो मिले हैं. फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है और होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-इंदौर फैमली कोर्ट का बड़ा आदेश, एफिडेविट में गलत जानकारी देने पर लगेगा क्रिमिनल केस

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Gwalior की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newsmp hindi news

Trending news

rewa news
जबलपुर की कंपनी को मिला आवारा कुत्तों का ठेका, रीवा में नगर निगम कराएगा नसबंदी
Burhanpur news
बुरहानपुर में गणेश प्रतिमा हादसे के बाद प्रशासन सख्त, युवक की मौत के बाद दी चेतावनी
indore news
इंदौर फैमली कोर्ट का बड़ा आदेश, एफिडेविट में गलत जानकारी देने पर लगेगा क्रिमिनल केस
mp news
JP नड्डा की बैठक में महिला सांसद को रोका! पुलिस और सुमित्रा बाल्मिक में हुई बहस
chhattisgarh news
67 साल का बॉयफ्रेंड, 30 की गर्लफ्रेंड... उम्र से दोगुना था प्यार, पर अंजाम बना मौत
PDS ration scam
MP में नहीं चलेगा राशन पर शासन! IT की रडार पर लखपति, खरगोन में दिल्ली से आया नोटिस
CG News
छत्तीसगढ़ में सरकारी टीचर बनने का मौका! 5000 पदों पर निकली भर्ती; जानें योग्यता
chhattisgarh news
नदी किनारे छोड़े जूते, मोबाइल और बाइक, 40 लाख के लिए मौत का नाटक, इंस्टा से खुली पोल
Korba News
कोरबा के गणेश नगर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण पर हंगामा, VHP बजरंग दल ने क
mp news
MP के मुस्लिम युवक से किडनी नहीं लेंगे प्रेमानंद महाराज, वृंदावन में करेंगे सम्मान
;