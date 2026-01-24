ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ा सफलता, 2.52 करोड़ का साइबर फ्रॉड करने वाला 'किंगपिन' गिरफ्तार, रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव को लगाया था चूना

Gwalior Ramakrishna Ashram fraud: ग्वालियर में करोड़ो रुपए के साइबर फ्रॉड का मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. क्राइम ब्रांच ने रामकृष्ण आश्रम में हुए 2.52 करोड़ के साइबर फ्रॉड के मास्टर माइंड किंगपिन ऊर्फ उदय विनाग्या को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे 25 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. उदय विनाग्या के खाते में ही ठगी गई रकम का एक बड़ा हिस्सा 1 करोड़ 30 लाख रुपए पहुंचा था. हैरानी की बात यह है कि आरोपी ग्वालियर का ही रहने वाला है, लेकिन पुलिस लंबे समय से इसे पकड़ने में नाकाम थी. जिस पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने क्राइम ब्रांच की जांच पर गहरी नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी को तलब किया था. सख्ती के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव से की थी ठगी

मामला 17 मार्च 2025 को रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव सुप्रीतानंद से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.52 करोड़ ठगने का मामला सामने आया था. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 17 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि पुलिस ने धारा 27 के तहत जांच लंबित रखी थी. लेकिन जांच में कोई नई प्रगति या ठगी गई रकम की जब्ती का ब्योरा कोर्ट को नहीं दिया. पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी करण जो आरोपी है और उदय का भाई है. उसने अपने भाई उदय विनाग्या का नाम किंगपिन के तौर पर पुलिस के सामने उजागर किया था. करण ने बताया कि उसने 1 करोड़ 30 लाख रुपए उदय को ट्रांसफर किए थे. इसके अलावा, उदय की मां हेमलता के खाते में भी काफी बड़ा लेनदेन सामने आया है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि उदय का क्या कारोबार है. उसकी संपत्ति कहां-कहां है और उसके साथ इस ठगी में और कौन-कौन शामिल था.

