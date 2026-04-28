ग्वालियर में 'लेडी गैंग' का पर्दाफाश, ई-रिक्शा और बसों में चोरी करने वाली 8 महिलाएं समेत 11 गिरफ्तार, मुरैना के चाचा-भतीजे थे मास्टरमाइंड

MP Crime News: ग्वालियर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने ई-रिक्शा, बस और ऑटो में महिलाओं को निशाना बनाकर चोरी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है. गैंग के सरगना समेत 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 8 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं. इस गैंग को मुरैना के चाचा-भतीजे चला रहे थे. गैंग में राजस्थान, दिल्ली और आगरा की विधवा व मजबूर महिलाओं को शामिल किया गया था. जिनसे शहर में हुई अन्य ई रिक्शा में चोरियों को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

दअरसल, ग्वालियर रेंज में लगातार हो रही ई-रिक्शा और ऑटो में चोरी की वारदातों से पुलिस परेशान थी. डबरा में एक महिला यात्री के पर्स से गहने और नगदी चोरी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की. CCTV फुटेज खंगालते हुए पुलिस डबरा बस स्टैंड पहुंची. वहां संदिग्ध दो महिलाओं को फरियादी ने पहचान लिया. पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनके मोबाइल की जांच की. मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने बानमोर और मुरैना में दबिश दी. यहां से गैंग के सरगना वकीला उर्फ सोनू, ललित उर्फ सोनू, गुड्डू आदिवासी समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में सामने आया कि गैंग को मुरैना के चाचा-भतीजे संचालित कर रहे थे. सरगना ने बानमोर में एक मकान किराए पर ले रखा था. वहीं गैंग की महिलाओं को रखा जाता था. गैंग में राजस्थान, दिल्ली और आगरा की विधवा व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल किया गया था. इन्हें रोजाना ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, आगरा और दिल्ली तक वारदात के लिए भेजा जाता था. गैंग की महिलाएं बेहद शातिर तरीके से वारदात करती थीं. ये ई-रिक्शा, बस या ऑटो में टारगेट महिला यात्री के आसपास बैठ जाती थीं. वाहन में गड्ढा आने पर जब झटका लगता, उसी दौरान ये महिलाएं होशियारी से यात्री के बैग या पर्स से गहने और नकदी पार कर देती थीं. चोरी के तुरंत बाद अगले स्टॉपेज पर उतर जाती थीं और गैंग की दूसरी महिलाओं को थमाकर फरार हो जाती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं पुलिस ने बताया कि गैंग की अधिकांश महिलाएं आदिवासी हैं, लेकिन सरगना के कहने पर वह अपनी पहचान 'वाबरिया' या 'मोंगिया' बताती थीं. ऐसा पुलिस को गुमराह करने के लिए किया जाता था. गैंग की लोकेशन और CCTV फुटेज ग्वालियर के हजीरा, गोला का मंदिर, मुरार, लश्कर क्षेत्र में 17, इसके अलावा शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, आगरा और दिल्ली में भी वारदात की हैं. पुलिस को आशंका है कि गैंग ने संभाग भर में दर्जनों वारदात की हैं. फिलहाल पुलिस सरगना और महिलाओं से तीन दिन की रिमांड पर पूछताछ कर रही है. चोरी के गहने कहां खपाए, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान अपने बैग-पर्स का विशेष ध्यान रखें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!