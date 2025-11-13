ग्वालियर में पुलिस आरक्षक लापता, 2 दिन पहले घर से निकला था, वापस नहीं लौटा, मोबाइल बंद

Gwalior Police Constable Missing: ग्वालियर में एक पुलिस आरक्षक दो दिनों से लापता बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि आरक्षक चार दिन की छुट्टी पर आया था, लेकिन सोमवार को वह सुबह 10 बजे घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटा है, जबकि उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है. जब आरक्षक घर नहीं लौटा तो उनकी पत्नी ने तुरंत ग्वालियर के माधौगंज थाना पहुंच कर मामले की एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद आरक्षक की तलाश शुरू कर दी गई है. आरक्षक के परिजन भी उसकी तलाश में जुटे हैं.

दतिया जिले के रहने वाले हैं आरक्षक

आरक्षक का नाम नीतेश पाल बताया जा रहा है जो 13वीं बटालियन न्यू मल्टी नंबर सी-10, माधौगंज में रहते हैं और मूल रूप से दतिया जिले के भांडेर के रहने वाले हैं. फिलहाल में वे पुलिस लाइन बहोड़ापुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ है, हाल ही में उन्होंने चार दिन की छुट्टी ली थी, इसी दौरान सोमवार 10 नवंबर 2025 सुबह करीब 10 बजे वे घर से निकले थे.पत्नी सुनेना पाल के मुताबिक नीतेश ने घर से निकलते समय कहा था कि जरूरी काम से जा रहे हैं, इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है, जब वे शाम तक घर नहीं लौटे तो परिवार ने पहले आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद सुनेना ने पुलिस लाइन में संपर्क किया जहां पता चला कि नीतेश उस दिन ड्यूटी पर भी नहीं पहुंचे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः सूटकेस हत्याकांड की सुलझी मिस्ट्री, अवैध संबंध और झगड़े के कारण पत्नी बनी हत्यारन

ग्वालियर पुलिस तलाश में जुटी

नीतेश की पत्नी ने आखिरकार परेशान होकर माधौगंज थाना पहुंचकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरक्षक की तलाश शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान नीतेश के मोबाइल की आखिरी लोकेशन भोपाल के आसपास ट्रेस हुई है. फिलहाल पुलिस टीम आरक्षक की लोकेशन ट्रैक कर विभिन्न जगहों पर तलाश कर रही है, अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नीतेश पाल का पता लगाने की दिशा में सुराग मिल सकता है. माना जा रहा है कि ग्वालियर पुलिस अलग-अलग शहरों में उनकी तलाश कर सकती है.

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः MP में नई रेल लाइन को मंजूरी, 390 करोड़ की लागत, दिल्ली-मथुरा-कोटा रूट पर बचेगा समय

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!