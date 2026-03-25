बिना हेलमेट का चालान कटा तो पत्नी को आई 'माता', थाने के अंदर डांस देख पुलिस के छूटे पसीने!

Women Possessed With Mata Rani-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के भितरवार थाना परिसर का एक अजीबो-गरीब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक महिला थाना परिसर में नाचते और झूमते हुए नजर आ रही है, महिला के आसपास खड़े लोग उसका वीडियो बना रहे हैं. बताया जा रहा है कि महिला को थाना परिसर में माता आ गई और वह नाराज होकर थाने के अंदर नाचने लगी. इस दौरान थाने में मौजूद स्टाफ और लोग उसे देख हैरान रह गए. महिला को माता आ रही कहकर उसके ऊपर पैसे चढ़ाकर उसे मनाने का प्रयास भी किया गया. इतना ही नहीं नवरात्री का समय चल रहा है तो लोग माता की चौकी भरने की बात कहते हुए भी नजर आए. महिला को माता थाना परिसर में पुलिस की कार्रवाई के बाद आई.

पुलिस कर रही थी कार्रवाई

दरअसल, ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. जो भी वाहन चालक बिना हेलमेट और कागजात के यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए मिल रहे थे, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही थी. इसी दौारन वहां से एक बाइक पर सवार होकर पति-पत्नी निकले. बिना हेलमेट होने के कारण पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

हेलमेट नहीं पहनने पर काटा चालान

हेलमेट और गाड़ी के कागजात पूरे नहीं होने के कारण पुलिस ने चालान काट दिया और चालान भरने की बात कही. वाहन चालक युवक ने चालान भरने से इनकार कर दिया. पुलिस ने गाड़ी को थाने भेज दिया. इसके कुछ ही देर के बाद पति और पत्नी दोनों थाने पहुंचे और गाड़ी छोड़ने की बात कही. महिला का पति थाना स्टाफ से गाड़ी छोड़ने को लेकर बातचीत करने लगा.

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महिला को आई माता

जब स्टाफ और पति बातचीत कर रही थे तभी पत्नी जोर-जोर से चिल्लाते हुए झूमने लगी. इसे देख पूरा स्टाफ दंग रह गया. थाना परिसर में मौजूद लोग कहने लगे की महिला को माता आई हैं और वह नाराज होकर झूम रही हैं. लोग माता को मनाने का प्रयास करने लगे. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हे माता रानी शांत हो जाए, पानी पी लो.

माता आने के बाद छोड़ दी गाड़ी

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान स्टाफ ने महिला के पति को बुलाकर उसे मनाने की बात कही. पति ने महिला को मनाने के प्रयास किया लेकिन महिला हाथ ऊपर कर कुछ देर नाचती रही. इसके बाद वहां मौजूद स्टाफ ने कुछ पैसे भी चढ़ाए और बाद में गाड़ी की चाबी लौटाकर गाड़ी को छोड़ दिया. साथ ही माता रानी को जाने को कहा. यह घटना मंगलवार शाम भितरवार थाना परिसर की है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कुछ बोलने को तैयार नही है.

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