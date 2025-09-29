6 महीने से गायब नाबालिग लड़की, 350KM दूर मिली; मां की एक बात से छोड़ दिया था घर

ग्वालियर/करतार सिंह राजपूत: लड़की अपने घर पर मोबाइल चला रही थी, तभी उसकी मां ने देखा और डांट लगा दी. मां ने बेटी को मोबाइल चलाने से मना किया और इतनी सी बात पर लड़की नाराज हो गई. लड़की की नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई कि उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया. मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है और गोल पहाड़िया इलाके की रहने वाली लड़की 6 महीने पहले घर छोड़कर भाग गई थी.

6 महीने से गायब नाबालिग लड़की 350KM दूर मिली

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गायब लड़की करीब 350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मिली है. ग्वालियर कोतवाली पुलिस ने 6 महीने पहले गायब हुई नाबालिग लड़की को गाजियाबाद से बरामद किया है. बताया जा रहा है कि लड़की लखनऊ जाने वाली ट्रेन में बैठने वाली थी. हालांकि, अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि लड़की पिछले 6 महीने से कहां थी और क्या कर रही थी.

स्कूल जाने के लिए घर से निकली और गायब हो गई

लड़की अपनी मां से इसलिए नाराज होकर घर से भाग गई थी, क्योंकि उसकी मां ने मोबाइल चलाने से मना कर दिया था. लड़की गोल पहाड़िया इलाके में रहती थी और वह 6 महीने पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकली और फिर बाद में गायब हो गई. जब लड़की शाम को वापस नहीं आई तो घरवालों ने कोतवाली इलाके में स्थित स्कूल में पता किया, लेकिन लड़की नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पता नहीं चल पाया.

लड़की के लोकेशन की जानकारी कैसे मिली?

पुलिस ने घरवालों की शिकायत पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज किया था. लेकिन, 6 महीने की खोजबीन के बाद भी लड़की का पता नहीं चल पा रहा था. ग्वालियर सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि बीते रोज लड़की ने अपने भाई को फोन करके अपनी लोकेशन बताई थी. इसके बाद परिजन पुलिस के साथ गाजियाबाद पहुंचे और लड़की को अपने साथ ले आए. अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने कि कोशिश कर रही है कि लड़की इतने दिनों से कहां गायब थी.