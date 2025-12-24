Advertisement
ग्वालियर पुलिस का बड़ा एक्शन, सायबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा;चीन-नाइजीरिया से जुड़े तार

Gwalior News: ग्वालियर साइबर क्राइम टीम ने एक बड़े इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो म्यूल अकाउंट खरीदकर साइबर फ्रॉड से मिले पैसे विदेश भेज रहा था. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:29 PM IST
Gwalior Cyber Fraud: ग्वालियर पुलिस ने साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है. साइबर क्राइम टीम ने नया बाज़ार में बाबा महाकाल MP ऑनलाइन सेंटर पर छापा मारा और म्यूल अकाउंट खरीदने-बेचने वाले एक नेटवर्क को पकड़ा. जांच में पता चला कि MP ऑनलाइन कियोस्क के ज़रिए खोले गए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा था. गैंग के मास्टरमाइंड सोनू जाटव समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के तार नाइजीरिया और चीन से जुड़े पाए गए हैं. धोखाधड़ी का पैसा USDT क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए विदेश भेजा जा रहा था.

दरअसल, साइबर क्राइम और गैर-कानूनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्वालियर पुलिस ने एक इंटरनेशनल गैंग के बेनकाब किया है. साइबर क्राइम टीम ने ग्वालियर के नया बाज़ार में 'बाबा महाकाल MP ऑनलाइन सेंटर' पर छापा मारा, जिससे गैंग के ऑपरेशन का पता चला. जांच में पता चला कि गैंग MP ऑनलाइन कियोस्क की आड़ में धोखाधड़ी से बैंक अकाउंट (म्यूल अकाउंट) खोलकर बेच रहा था. यह खुलासा MP ऑनलाइन कियोस्क के ज़रिए खोले गए बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड चेक करने के बाद हुआ. इस गैंग में MP ऑनलाइन सेंटर का संचालक नरेंद्र सिंह सिकवार भी शामिल है.

अहम खुलासे होने की संभावना 
पकड़े गए मास्टरमाइंड का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है. नाइजीरिया, चीन और दूसरे देशों से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है. साइबर फ्रॉड से मिला पैसा क्रिप्टोकरेंसी USDT के ज़रिए विदेश भेजा जा रहा था. साइबर फ्रॉड गैंग से 84 ATM और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. NSDL पेमेंट बैंक, FINO पेमेंट बैंक और बैंक ऑफ स्माइल में अकाउंट खोले जा रहे थे. टीम इस बात की जांच कर रही है कि साइबर फ्रॉड का कितना पैसा पहले ही क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए विदेश भेजा जा चुका है. पुलिस ने आगे की पूछताछ के बाद कई और अहम खुलासे होने की संभावना जताई है.

आरोपियों के नाम-
मास्टरमाइंड सोनू जाटव शिवपुरी जिले के नरवर के कैखोड का रहने वाला है. ऑनलाइन कियोस्क संचालक नरेंद्र सिंह ग्वालियर के कंपू स्थित चना कोठार का रहने वाला है. ब्रिजेश रजक ग्वालियर के झांसी रोड स्थित देव नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं. अजय परिहार भी ग्वालियर के झांसी रोड स्थित देव नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं. नकुल परिहार ग्वालियर के झांसी रोड पर विक्की फैक्ट्री के पास रहते हैं. निकेश साहू ग्वालियर के कंपू स्थित आमखो के रहने वाले है. परमार सिंह ग्वालियर के थाटीपुर इलाके के रहने वाला है.

