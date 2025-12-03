Advertisement
Gwalior News-ग्वालियर में महाराजपुरा थाना पुलिस पर मुरैना में हमला हो गया, पुलिस की टीम के साथ मारपीट की गई. एक सिपाही के पैर में गोली मार दी. किसी तरह पुलिस की टीम जान बचाकर भागी. गोली लगने से घायल हुए सिपाही को पहले मुरैना जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर में एक निजी अस्पताल में भर्दी कराया गया. बताया जा रहा है कि ग्वालियर पुलिस ने आरोपियों पर दबिश देने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी थी. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:41 PM IST
आरोपी को पकड़ने गई ग्वालियर पुलिस टीम पर मुरैना में हमला, सिपाही के पैर में मारी गोली, जान बचाकर भागे जवान

Gwalior Police Team Attacked in Morena-मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में ग्वालियर की महाराजपुरा थाना पुलिस पर बुधवार को दबिश के दौरान हमला हो गया. गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच हमलावरों ने पुलिस पार्टी के साथ हाथापाई की और एक सिपाही को पैर में गोली मार दी. अचानक हुए हमले में पुलिसकर्मी हथियारबंद भीड़ के बीच अपनी जान बचाते हुए किसी तरह मौके से निकल पाए. गोली लगने से घायल जवान को तत्काल मुरैना जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में देखते हुए उसे ग्वालियर के अपोलो अस्पताल शिफ्ट किया गया. 

बिना सूचना गई थी टीम
जानकारी के अनुसार, टीम स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना आरोपी की तलाश में मुरैना के जनकपुर गांव पहुंची थी. आरोपी हद्दू गुर्जर पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है. जैसे ही उसे गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई, उसके साथी और कुछ ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और पुलिस पर टूट पड़े. लोगों के हमलावर रुख को देखते हुए हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए और देखते ही देखते मामला गोलीबारी तक पहुंच गया. 

पुरानी रंजिश का मामला
यह कार्रवाई उस शिकायत के आधार पर की जा रही थी जिसमें करगवां गांव के निवासी रनवीर सिंह ने 2 नवंबर की रात एफआईआर दर्ज कराई थी. उनका आरोप है कि हद्दू गुर्जर और उसके साथी श्याम गुर्जर को पुरानी दुश्मनी में जान से मारने के इरादे से पीटते हुए पत्थर से वार कर गंभीर रूप से घायल कर चुके हैं. श्याम फिलहाल अस्पताल में उपचाररत है. 

सिविल ड्रेस में थी पुलिस 
पांच सदस्यीय टीम सिविल कपड़ों में दबिश देने गई थी, जिससे ग्रामीणों को शक भी बढ़ा. हद्दू को कार में बैठाने की कोशिश के दौरान काफी लोग एकत्र हो गए और झगड़ा बढ़ गया. इसी दौरान किसी ने फायर कर दिया, जिससे सिपाही घायल हो गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह ने फोन पर मुरैना एसपी समीर सौरभ से स्थिति पर बाचतीच की है. 

मुरैना पुलिस को नहीं थी जानकारी
मुरैना एसपी ने कहा कि हमें इस कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी. गोली लगने और हमले की पुष्टि हुई है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है कि फायरिंग किसने की और विवाद कैसे भड़का. फिलहाल आरोपी और हमला करने वालों की तलाश की जा रही है. दोनों जिलों की पुलिस संयुक्त रूप से मामले में आगे की कार्रवाई की जुटी है.

