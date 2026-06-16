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ग्वालियर में क्रूरता की हदें पार, ससुराल वालों की बेरहमी से गर्भवती महिला का गर्भपात, पति ने कट्टा अड़ाकर दी धमकी

Gwalior News-ग्वालियर में एक गर्भवती महिला से उसके पति और ससुराल वालों ने बेरहमी से मारपीट की. महिला के पेट और कमर पर हमला करने से उसका गर्भपात हो गया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:43 PM IST
ग्वालियर में क्रूरता की हदें पार, ससुराल वालों की बेरहमी से गर्भवती महिला का गर्भपात, पति ने कट्टा अड़ाकर दी धमकी

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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