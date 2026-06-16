/ग्वालियर में क्रूरता की हदें पार, ससुराल वालों की बेरहमी से गर्भवती महिला का गर्भपात, पति ने कट्टा अड़ाकर दी धमकी

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Gwalior Domestic Violence-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में घरेलू हिंसा के आरोपो से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमे सबको हैरान कर दिया है. यहां एक गर्भवती महिला के साथ उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि महिला के पेट और कमर पर हमला करने से उसका गर्भपात हो गया. इतना ही नहीं, आरोपी पति ने कट्टा अड़ाकर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शादी के बाद से करते थे प्रताड़ित
जानकारी के अनुसार, यह माला ग्वालियर के नोमहला इलाके का है. पीड़िता संगम पारछे ने पुलिस को अपना दर्द बयां किया. पीड़िता ने पुलिस को बताया की शादी के बाद से उसका पति सुमित पारछे और उसके परिवार के लोग उसे प्रताड़ित करते थे. शादी के बाद से ही लगातार प्रताड़ना का दौर जारी रहा. पति के साथ-साथ ससुराल वाले भी इस प्रताड़ना में शामिल थे.
गर्भावस्था में मारपीट, हुआ गर्भपात
महिला का आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई. पेट और कमर में गंभीर चोट लगने से अत्यधिक ब्लीडिंग हुई और उसका गर्भपात हो गया. यह घटना 28 मई की है. मारपीट के बाद आरोपी पति ने कट्टा निकालकर उसे धमकी दी. आरोपी पति ने कहा कि अगर किसी से शिकायत की तो गोली मार देगा.
पुलिस जांच में जुटी
डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन प्रताड़ना का दौर बंद नहीं हुआ. 3 जून को दोबारा मारपीट होने के बाद मायके पहुंची और परिजनों के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर जांच के बाद अब पति सुमित पारछे, सास सुनीता पारछे, जेठ संजय पारछे और देवर रितिक पारछे के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
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