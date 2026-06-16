/ग्वालियर में क्रूरता की हदें पार, ससुराल वालों की बेरहमी से गर्भवती महिला का गर्भपात, पति ने कट्टा अड़ाकर दी धमकी

पुलिस जांच में जुटी

डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन प्रताड़ना का दौर बंद नहीं हुआ. 3 जून को दोबारा मारपीट होने के बाद मायके पहुंची और परिजनों के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर जांच के बाद अब पति सुमित पारछे, सास सुनीता पारछे, जेठ संजय पारछे और देवर रितिक पारछे के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.