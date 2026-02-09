Advertisement
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान, कई यात्रियों पर लगा जुर्माना, क्यों हुई कार्रवाई

Gwalior Railway Station: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर रविवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां कई तरह की लापरवाही मिली, इस दौरान 22 यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया गया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:28 PM IST
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चला
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चला

Gwalior News: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जब विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया तो यहां कई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं. जिसके बाद रेलवे ने जुर्माना वसूला है, इसके अलावा यहां धूम्रपान करने, गंदगी फैलाने वाले नियमों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मिले थे, जो स्टेशन परिसर या प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान करते हुए पाए गए हैं. रेलवे परिसर को साफ रखने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, यहां पर लगातार सफाई अभियान भी जारी रहता है. ऐसे गंदगी करने पर कार्रवाई की गई है. 

7,875 रुपए का जुर्माना वसूला

बताया जा रहा है कि ग्वालियर स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान में 22 यात्रियों को पकड़ा गया है, जहां गंदगी फैलाने, नियमों का उल्लंघन करने पर इन लोगों से 7,875 रुपए का जुर्माना वसूला गया है. बताया जा रहा है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया था, जहां गाड़ी संख्या 64636 और गाड़ी संख्या 21125 के साथ-साथ मेमू ट्रेनों की भी सख्ती से जांच की गई थी. पहले से कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही अचानक यह कार्रवाई शुरू हुई तो अचानक से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री इधर-उधर भागने का प्रयास करने लगे. लेकिन कार्रवाई की गई. 

ग्वालियर स्टेशन पर चलेगी कार्रवाई 

ग्वालियर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि बिना यात्रा टिकट करने वालों के लिए यह कार्रवाई चलाई गई थी, इसके अलावा अनियमित यात्रा करना, बिना बुकिंग के जरुरत से ज्यादा सामान ले जाना, ट्रेन में गंदगी फैलाना, धूम्रपान करना जैसी लापरवाहियों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान जो भी यात्री दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी और जुर्माना वसूला जाएगा. बताया जा रहा है कि रेलवे को बड़ी संख्या में ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने की जानकारी मिल रही थी, ऐसे में झांसी रेल मंडल की सूचना के बाद यह कार्रवाई तेजी से की गई है. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. 

बता दें कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का बड़ा रेलवे स्टेशन हैं, जहां बड़ी संख्या में हर दिन यात्री ट्रेनें पकड़ते हैं, इसके अलावा यहां लोकल ट्रेनों का संचालन भी लगातार किया जाता है. फिलहाल बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर यहां कार्रवाई की गई है. 

