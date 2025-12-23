MP की इस रेलवे स्टेशन पर कुली से सामान उठावाना हुआ महंगा, अब इतना देना होगा पैसा

MP Railway Station Porter Charges: रेलवे स्टेशनों पर अब कुलियों के शुल्क में भी इजाफा शुरू हो गया है. झांसी रेल मंडल ने कुली से सामान उठावाने का पैसा बढ़ा दिया, ऐसे में झांसी रेल मंडल के तहत आने वाले सभी स्टेशनों पर यह प्रक्रिया लागू होगी. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी अब कुली से सामान उठावाने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा पैसा देना होगा. ऐसे में यात्री ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी के बाद अभ यात्रियों की जेब पर एक नया भार भी बढ़ गया है. झांसी मंडल में आने वाली सभी स्टेशनों पर कुलियों के बढ़े हुए पैसों की नई दरें लागू हो गई हैं.

40 की जगह देने होंगे 50 रुपए

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर अब कुली से सामान उठाने पर ज्यादा पैसा देना होगा, रेलवे ने पुराने शुल्क में 45 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है, यहां यात्रियों के सामान ढुलाई में ज्यादा पैसा देना होगा. अगर आप 40 रुपए देते हैं, तो आपको 50 रुपए देने होंगे. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हर दिन 60 हजार से भी ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है. जिसमें 35 फीसदी लोगों को अपना सामान उठवाने के लिए कुलियों की मदद लेनी पड़ती है. ऐसे में कुलियों के जीवनयापन का यह बड़ा जरिया होता है. ऐसे में कुलियों के शुल्क में भी बढ़ोत्तरी हो गई है.

दूसरे शुल्क भी बढ़े

कुली के साथ-साथ दूसरे शुल्क भी बढ़ा दिए गए हैं. ठेला. व्हीलचेयर और स्ट्रेचर का शुल्क भी अब ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ज्यादा देना होगा. पहले जहां 50 रुपए लगते थे, वहां अब 60 रुपए देने होंगे. 37 से 40 किलोग्राम तक का सामान उठाने पर यह चार्ज देना होगा. पहले ठेले पर 160 किलोग्राम का वजन ले जाने पर 30 और एफओबी पर 100 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 120 और 150 रुपए कर दिया गया है. इसकी रेट लिस्ट ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जारी कर दी गई है.

ग्वालियर रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे मंडल के तहत आता है, ऐसे में यहां पर नई दरें लागू हो चुकी हैं. स्टेशन प्रबंधन ने बताया कि यात्रियों का सामान एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक ले जाने के लिए जो पैसा लिया जाता है, उसमें बदलाव कर दिया गया है. हालांकि स्टेशन ने यह भी तय किया है कि ज्यादा वसूली अगर कोई कुली करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है.

