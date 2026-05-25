ग्वालियर स्टेशन पर बदलेगा अनाउंसमेंट सिस्टम, ट्रेन रवाना होने से पहले मिलेगा संकेत

Gwalior Station Announcement System: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन अनाउंसमेंट सिस्टम में एक अहम बदलाव करने वाला है. यहां पर अब डिपार्चर अलर्ट सिस्टम शुरू होगा. जिससे ट्रेन रवाना होने से पहले ही यात्रियों को संकेत मिल जाएगा. ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने जाने में परेशानी नहीं होगी. ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने से पहले घंटियों की आवाज सुनाई देगी. उसके बाद ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म छोड़ेगी. ऐसे में यात्रियों की ट्रेन छूटने की समस्या कम होगी, क्योंकि अचानक ट्रेन शुरू होने से कई बार यात्री परेशान हो जाते थे.

ट्रेन चलने से मिलेगा संकेत

रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्लेटफॉर्म पर अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है, जब ट्रेन रुकने के दौरान यात्री पानी-चाय-नाश्ता या अन्य जरूरी सामान लेने के लिए नीचे उतर जाते हैं. इसी दौरान बिना पूर्व संकेत के ट्रेन चल पड़ती है, जिससे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच जाती है. कई बार लोग जल्दबाजी में चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. नई व्यवस्था में ट्रेन के प्रस्थान से पहले लगातार टन-टन-टन आवाज आएगी. जिसका मतलब होगा कि ट्रेन कुछ ही सेकंड में प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली है. घंटी बंद होने के तुरंत बाद ट्रेन रवाना हो जाएगी. रेलवे का मानना है कि इस अलर्ट सिस्टम से यात्रियों को पहले से तैयारी का समय मिलेगा और ट्रेन छूटने की घटनाओं में कमी आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्वालियर के सभी प्लेटफॉर्म पर होगी सुविधा

रेलवे ने इस नई प्रणाली को लागू करने के लिए स्टेशन पर तकनीकी काम शुरू कर दिया है. ग्वालियर स्टेशन के चारों प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का नियमित संचालन होता है और अधिकांश ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पहले से तय रहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के नंबर, नाम और प्लेटफॉर्म संबंधी जानकारी को अनाउंसमेंट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है. ताकि सही समय पर सही प्लेटफॉर्म पर अलर्ट जारी हो सके.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था पहले से प्रयागराज जंक्श और झांसी जंक्शन पर लागू की जा चुकी है. वहां यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब इसे ग्वालियर स्टेशन पर भी लागू किया जा रहा है. रेलवे को उम्मीद है कि इस नई पहल से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों में सुधार होगा.

ये भी पढ़ेंः भोपाल सिटी बस सेवा में होगा बड़ा बदलाव, राजनीतिक दखल होगा बंद, यहां से होगा संचालन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!