ग्वालियर में सीजन का सबसे गर्म दिन, तापमान 44.3 डिग्री से ऊपर, हीट वेव का अलर्ट जारी

Gwalior Heatwave Alert: एमपी का ग्वालियर-चंबल इलाका भी इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में चल रहा है. ग्वालियर में बुधवार का दिन यहां सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा है. जहां तापमान 44.3 डिग्री से ऊपर चल गया. जबकि न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. जिससे ग्वालियर-चंबल का इलाका फिलहाल भट्टी की तरह तप रहा है. जहां रात में भी लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग का कहना है कि तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

ग्वालियर-चंबल में गर्मी ऑरेंज अलर्ट

गुरुवार सुबह से ही शहर में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला. सुबह साढ़े 8 बजे के बाद से ही यहां गर्मी का असर तेज हो गया था. क्योंकि तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों को सुबह से ही तपिश महसूस होने लगी. मौसम विभाग ने जिले में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ग्वालियर में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. बुधवार की रात इस सीजन की सबसे गर्म रात दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार शहर का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जिससे रातभर लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा. देर रात तक गर्म हवाओं का असर बना रहा और लोगों को राहत नहीं मिल सकी.

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राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं

गुरुवार को ग्वालियर शहर का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह 9 बजे ही पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया था. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे दिन और रात दोनों समय गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान की तरफ से गर्म हवाओं का असर सबसे ज्यादा हो गया है. जिसके चलते तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है और भीषण गर्मी का दौर जारी है.

ग्वालियर में सड़कों पर सन्नाटा

ग्वालियर में भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. भीषण गर्मी और लू के चलते दोपहर के समय शहर की सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी. लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ देखने को मिली. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि तेज धूप और लू के संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है. प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. क्योंकि गर्मी तेजी से बढ़ रही है.

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