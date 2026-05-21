Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3224931
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में सीजन का सबसे गर्म दिन, तापमान 44.3 डिग्री से ऊपर, हीट वेव का अलर्ट जारी

Gwalior Weather: ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी का दौर जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर में तापमान 44 डिग्री के ऊपर चला गया है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 21, 2026, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी
ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी

Gwalior Heatwave Alert: एमपी का ग्वालियर-चंबल इलाका भी इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में चल रहा है. ग्वालियर में बुधवार का दिन यहां सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा है. जहां तापमान 44.3 डिग्री से ऊपर चल गया. जबकि न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. जिससे ग्वालियर-चंबल का इलाका फिलहाल भट्टी की तरह तप रहा है. जहां रात में भी लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग का कहना है कि तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

ग्वालियर-चंबल में गर्मी ऑरेंज अलर्ट

गुरुवार सुबह से ही शहर में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला. सुबह साढ़े 8 बजे के बाद से ही यहां गर्मी का असर तेज हो गया था. क्योंकि तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों को सुबह से ही तपिश महसूस होने लगी. मौसम विभाग ने जिले में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ग्वालियर में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. बुधवार की रात इस सीजन की सबसे गर्म रात दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार शहर का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जिससे रातभर लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा. देर रात तक गर्म हवाओं का असर बना रहा और लोगों को राहत नहीं मिल सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं

गुरुवार को ग्वालियर शहर का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह 9 बजे ही पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया था. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे दिन और रात दोनों समय गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान की तरफ से गर्म हवाओं का असर सबसे ज्यादा हो गया है. जिसके चलते तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है और भीषण गर्मी का दौर जारी है. 

ग्वालियर में सड़कों पर सन्नाटा

ग्वालियर में भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. भीषण गर्मी और लू के चलते दोपहर के समय शहर की सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी. लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ देखने को मिली. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि तेज धूप और लू के संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है. प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. क्योंकि गर्मी तेजी से बढ़ रही है. 

ये भी पढ़ेंः MP में हीट वेव से लोग परेशान, इंदौर-उज्जैन-रतलाम में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Gwalior weather

Trending news

Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा की मौत के बाद सास ने किसे-किसे किया फोन? कॉल डिटेल ने खोला बड़ा राज
Twisha Sharma
क्या दस्तावेजों से हुई छेड़छाड़? ट्विशा की PM रिपोर्ट और वीडियो ने खड़े किए सवाल
Monalisa news
हाईकोर्ट पहुंची वायरल गर्ल मोनालिसा, बोली-मैं बालिग हूं...पिता के दस्तावेजों पर सवाल
Mohan Yadav
सिंहस्थ-2028 में सबकुछ करेगा AI, इंदौर में खुलेगा AI सेंटर; जानें मोहन यादव का प्लान
Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा के आखिरी शब्द क्या थे? भाभी ने किया खुलासा, ड्रग्स पर भी दिया जवाब
ujjain news
उज्जैन के मंदिरों में बदलेगी दर्शन व्यवस्था, कर्मचारियों को 'तमीज' की ट्रेनिंग, और..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: पीथमपुर की फ्लेक्सिटफ कंपनी में भीषण आग, ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, पढ़ें बड़ी खबरें
cm mohan yadav
राहुल गांधी के ‘गद्दार’ बयान पर सियासी बवाल, CM मोहन यादव ने मांगा इस्तीफा!
Mohan Yadav
अगले साल उज्जैन में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक, अमित शाह ने दे दी सहमति
Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा केस में पुलिस ने परिवार को लिखी चिट्ठी,शव को लेकर बताई ये गंभीर बात