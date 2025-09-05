पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, 31 अगस्त से लापता
ग्वालियर

पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, 31 अगस्त से लापता

Gwalior News-ग्वालियर में एक रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर अपनी गुमशुदा पत्नी की तलाश कर रहै हैं. वह पत्नी को खोजने जगह-जगह बेटे के साथ पोस्टर लगा रहे हैं. उन्होंने ग्वालियर पुलिस पर मदद न करने का आरोप भी लगाया है. उन्होंने सीएम डॉ. मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:50 PM IST
पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, 31 अगस्त से लापता

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर रामकुमार शर्मा को अपनी गुमशुदा पत्नी की तलाश है. राजकुमार शर्मा की पत्नी पद्मा शर्मा 31 अगस्त से लापता है. पद्मा उस दिन सुबह घर से निकली थीं लेकिन वापस नहीं लौटी. उनकी कोई जानकारी घर वालों को नहीं मिली,ऐसे में अपने स्तर पर खोजबीन करने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई.  रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर रामकुमार शर्मा का आरोप है कि पुलिस उनकी पत्नी पदमा शर्मा को खोजने में मदद नहीं कर रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है.

खुद ही कर रहे तलाश, लगा रहे पोस्टर
राजकुमार शर्मा ने पुलिस पर पत्नी की तलाश में सक्रिय न होने का आरोप लगाया है. पुलिस के रवैये से नाराज होकर वे अपने स्तर पर पत्नी की तलाश कर रहे हैं. वे अपने बेटे और बच्चों के साथ अपने स्तर पर ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खोजबीन कर रहे है. चौक चौराहों, मुख्य बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर गुमशुदा पत्नी के पोस्टर लगा रहे है.

सीएम से लगाई मदद की गुहार
रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर पैदल पैदल घूमकर पत्नी को तलाश रहे है. रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर रामकुमार शर्मा ने रोते हुए नम आंखों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि उनकी पत्नी पद्मा शर्मा के अचानक लापता हो जाने के कारण पूरा परिवार परेशान है. वह मानसिक रूप से थोड़ी बीमार भी चल रही है.

पुलिस कर रही है तलाश
वहीं पद्मा शर्मा गुमशुदगी मामले में CSP रॉबिन जैन का कहना है कि रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर ट्राईबल वेलफेयर रामकुमार शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है. पुलिस CCTV फुटेज सहित परिवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गुमशुदा पद्मा शर्मा की खोजबीन कर रही है.

यह भी पढ़ें-नीमच में लापरवाही की हद! BMO और उनकी टीम बोलेरो सहित उफनती नदी में बही, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Gwalior की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newswife missing case

