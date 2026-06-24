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33 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट...मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर रिटायर्ड महिला अधिकारी से 1.57 करोड़ की ठगी, तोड़नी पड़ी 4 FD

Digital Cyber ​​Fraud: ग्वालियर में साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर एक रिटायर्ड महिला अधिकारी को 33 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर एक करोड़ 57 लाख 90 हजार रुपये ठगी कर ली.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jun 24, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:46 AM IST
33 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट...मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर रिटायर्ड महिला अधिकारी से 1.57 करोड़ की ठगी, तोड़नी पड़ी 4 FD
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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