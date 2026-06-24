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Digital Cyber Fraud: ग्वालियर में साइबर ठगों ने सीबीआई का खौफ दिखाकर एक रिटायर्ड महिला अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 33 दिनों तक डराकर उनसे एक करोड़ 57 लाख 90 हजार रुपये ठग लिए. ठगों ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और केस से बचाने के नाम पर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कराते रहे. पीड़िता ने चार एफडी तुड़वाकर पैसे जमा किए. अब क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
ग्वालियर की 69 वर्षीय रिटायर्ड महिला अधिकारी मीनाक्षी नाखरे साइबर ठगों के जाल में फंस गईं. खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले बदमाशों ने उन्हें फोन कर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नाम आने का डर दिखाया. गिरफ्तारी और कार्रवाई की धमकी देकर महिला को पूरी तरह मानसिक दबाव में रखा गया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट जैसा माहौल बनाकर 33 दिनों तक निगरानी में रखा गया. ठगों ने महिला को विश्वास में लेकर केस से बचाने का झांसा दिया और अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराने लगे. इस दौरान महिला ने अपनी चार एफडी तक तुड़वा दीं. 10 मई से 23 जून तक चले इस साइबर फ्रॉड में चार राज्यों के 10 से ज्यादा शहरों में कुल एक करोड़ 57 लाख 90 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए.
महिला ने दर्ज कराई शिकायत
जब महिला को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर बैंक खातों और रकम के ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही साइबर ठगी से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी जांच एजेंसी द्वारा फोन पर पैसे जमा कराने की बात नहीं कही जाती.
साइबर पुलिस जांच में जुटी
सीएसपी ग्वालियर मनीष यादव ने इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. ग्वालियर में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर ठग अब लोगों को कानून और जांच एजेंसियों का डर दिखाकर बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल या डिजिटल अरेस्ट की धमकी मिलने पर तुरंत पुलिस और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करना जरूरी है.
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