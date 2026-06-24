ग्वालियर की 69 वर्षीय रिटायर्ड महिला अधिकारी मीनाक्षी नाखरे साइबर ठगों के जाल में फंस गईं. खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले बदमाशों ने उन्हें फोन कर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नाम आने का डर दिखाया. गिरफ्तारी और कार्रवाई की धमकी देकर महिला को पूरी तरह मानसिक दबाव में रखा गया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट जैसा माहौल बनाकर 33 दिनों तक निगरानी में रखा गया. ठगों ने महिला को विश्वास में लेकर केस से बचाने का झांसा दिया और अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराने लगे. इस दौरान महिला ने अपनी चार एफडी तक तुड़वा दीं. 10 मई से 23 जून तक चले इस साइबर फ्रॉड में चार राज्यों के 10 से ज्यादा शहरों में कुल एक करोड़ 57 लाख 90 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए.