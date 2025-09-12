 ग्वालियर की सड़कों में है 'सुरंगों का जाल'! एक बार फिर शहर में धंसी सड़क, 15 फीट गहरी सुरंग दिखी
ग्वालियर की सड़कों में है 'सुरंगों का जाल'! एक बार फिर शहर में धंसी सड़क, 15 फीट गहरी सुरंग दिखी

Gwalior News-ग्वालियर में एक बार फिर एक सड़क धंस गई है. सड़क धंसने से मुख्य चौराहे पर 15 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी एक सुंरग सामने आई है. इससे पहले भी ग्वालियर में सड़क धंसने की घटनाएं सामने आ चुकी है. सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:48 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार को शहर के नदी गेट चौराहे पर सड़क धंस गई है. सड़क के धंसने से 15 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी सुरंग सामने आई है. लोगों का कहना है कि यह स्टेट टाइम का पुराना नाला हो सकता है. वहीं एक संभावना यह भी है कि यह स्वर्ण नदी का पुराना जल प्रवाह मार्ग भी हो सकता है. इस सुरंग की गहराई इतनी है कि इसका अंतिम छोर नहीं देखा जा सकता है. 

पहले भी धंस चुकी है सड़क 
यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई है. इससे पहले चेतकपुरी रोड पर भी सड़क धंसने की घटना सामने आ चुकी है. नदी गेट चौराहे पर सड़क में बने इस गड्ढे को लेकर स्थानीय लोगों में नगर निगम को लेकर नाराजगी है. चेतकपुरी में कई सड़कें धसक रही है. लेकिन चेतकपुरी रोड की घटना पर नगर निगम के अफसर कार्रवाई कर पाए हैं. 

मुख्य सड़कों के धंसकने के मामले 
इस तरह की घटनाएं शहर की खराब सड़कों की स्थिति को दर्शाती हैं. ग्वालियर शहर की तीनों विधानसभा में आए दिन कोई न कोई मुख्य सड़कों के धंसकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं. यह हाल उन सड़कों का है जहां अमृत प्रोजेक्ट-1, 15वें वित्त आयोग की राशि से सीवर और पानी की लाइनें डाली जा रही है. इस तरह के घटनाओं के बाद भी इन पर जनकार्य विभाग के इंजीनियरों का ध्यान नहीं है. 

लोग हादसे से बचने के लिए कर रहे इंतजाम
स्थानीय लोग खुद ही हादसे से बचने के लिए गड्ढों में कहीं पेड़ों की झाड़ियां, तो कहीं पर टीन शेड की चादरों को डाल रहे हैं. बता दें कि बारिस के दौरान फूलबाग चौपाटी से लेकर कुलदीप नर्सरी तक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पाइप लाइन डाली गई थी. इसके बाद सड़क निर्माण किया गया था, जो धंस गई. इस घटना के बाद चार इंजीनियरों को निलंबित किया गया था. 

;