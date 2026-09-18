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हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बड़ा खुलासा, ग्वालियर की इन सड़कों के सैंपल जांच में फेल, अब नगर निगम आयुक्त देंगे जवाब

ग्वालियर में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. जांच रिपोर्ट में बेटी बचाओ मार्ग के सड़क सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे. वहीं डीपीआर में शामिल PWD की कुछ लैब रिपोर्ट पर भी सवाल उठे हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Sep 18, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:14 PM IST
हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बड़ा खुलासा, ग्वालियर की इन सड़कों के सैंपल जांच में फेल, अब नगर निगम आयुक्त देंगे जवाब

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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