हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बड़ा खुलासा, ग्वालियर की इन सड़कों के सैंपल जांच में फेल, अब नगर निगम आयुक्त देंगे जवाब

तीन कर्मचारियों को नोटिस

जांच के दौरान एक सड़क की पुरानी डीपीआर से संबंधित माप पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं मिली. नगर निगम ने इस मामले में तीन कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं. वहीं, संबंधित ठेकेदार को गारंटी अवधि के दौरान सड़क की मरम्मत कराने के लिए नोटिस दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है,हाई कोर्ट ने अब नगर निगम आयुक्त के शपथपत्र पर जवाब मांगा है. निगम को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है. इसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी. ग्वालियर की सड़कों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. अब जांच आयोग की रिपोर्ट में सामने आए इन तथ्यों के बाद जिम्मेदार विभागों और निर्माण एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. आज भी हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है जहां कुलदीप नर्सरी से फूलबाग चौराहा तक की सड़क के लिए गए नमूनों की रिपोर्ट पर सुनवाई होगी.