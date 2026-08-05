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घर में रामायण पाठ का बहाना बनाकर ली छुट्टी...फिर कंपनी को लगाया 25 लाख का चूना, मोबाइल बंद कर हुआ फरार

ग्वालियर में एक निजी कंपनी के सेल्स टीम मैनेजर पर 25.56 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है. आरोपी ने छुट्टी का बहाना बनाकर व्यापारियों से बकाया राशि वसूली, लेकिन उसे कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय
खुद हड़प लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Aug 05, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:33 PM IST
घर में रामायण पाठ का बहाना बनाकर ली छुट्टी...फिर कंपनी को लगाया 25 लाख का चूना, मोबाइल बंद कर हुआ फरार
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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