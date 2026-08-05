घर में रामायण पाठ का बहाना बनाकर ली छुट्टी...फिर कंपनी को लगाया 25 लाख का चूना, मोबाइल बंद कर हुआ फरार

18 जुलाई को कंपनी को विभिन्न ग्राहकों के फोन आने लगे. बिलों और भुगतान का मिलान करने पर पता चला कि कई व्यापारियों से वसूली गई रकम कंपनी के खाते में जमा ही नहीं हुई. इसके बाद अधिकारियों को गबन की आशंका हुई. संदेह गहराने पर कंपनी की टीम आरोपी के पैतृक गांव मुरैना पहुंची. वहां उसके पिता निरंजन सिंह राजपूत ने बताया कि 14 जुलाई को घर पर कोई रामायण पाठ नहीं हुआ था. जांच में सामने आया कि आरोपी ने उरई और अन्य शहरों के कई व्यापारियों से कंपनी का बकाया भुगतान वसूलकर उसे बैंक खाते में जमा नहीं किया. इस तरह कुल 25.56 लाख रुपए का गबन किया गया. कंपनी की शिकायत पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. सीएसपी नागेन्द्र सिंह सिकरवार का कहना है कि कंपनी मैनेजर की लिखित शिकायत पर आरोपी सेल्स टीम मैनेजर के खिलाफ गबन और अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी फिलहाल अपने घर से फरार है. पुलिस की टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.